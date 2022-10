"Conjuros y comuniones' es el nombre bajo el cual el artista plástico sanjuanino Eduardo Tejada vuelve a exponer de manera individual tras cinco años sin hacerlo. Será en la Biblioteca Franklin, donde hoy inaugurará una exposición de 14 obras, en pequeños y medianos formatos; y técnicas que varían entre óleo sobre lienzo y MDF, acrílico sobre papel y esmalte sintético sobre MDF. Bodegón, figura humana y algunos paisajes son las temáticas que aborda, pero además, todos los sábados por las mañanas hasta el 22 de noviembre -día de finalización de la muestra- Tejada estará trabajando en vivo un retrato de Sarmiento, de 1,30 x 1,30 mts, para que el público pueda seguir el proceso.



"Quería realizar una nueva exposición individual y el lugar que me dio la posibilidad fue la Biblioteca Franklin. La última que hice fue en 2017 y tenía ganas de mostrar lo que he estado haciendo. También tiene que ver con movilizar obra y seguir haciéndome conocer, ya que es muy importante en la vida del artista hacer presentaciones cada cierto tiempo, mostrar al público que uno está en actividad, que lo conozcan y se genere una actividad comercial', comentó a DIARIO DE CUYO Tejada.



Del total de obras que presentará, varias pertenecen ya a colecciones particulares y hay otras, de sus últimas series, que también estarán a la venta. Prácticamente todas pueden enmarcarse en el "estilo figurativo realista', la línea que abrazó.



"Podría hacer una reflexión de mis inicios y la influencia que tuvo en mi infancia ver obras de los pintores barrocos realistas, los grandes maestros del Siglo de Oro, en el 1.600 y anteriores, del Renacimiento. Son obras que me llegaron muy profundamente, me marcaron; y ahí empieza mi camino, con reproducciones y copias de estudio en la adolescencia. Luego seguí aprendiendo con otros artistas destacados de la provincia y del país, pero es el lenguaje y la forma que siento más afín, donde me siento cómodo para llegar a expresar lo que siento y lo que quiero decir', explicó el artista. "También he trabajado con la figuración realista dentro de lo fantástico, que es otra experiencia que me ha gustado mucho, también diría por la influencia de algunos pintores que admiro como Dalí, Magritte. Sigo teniendo obras entre lo fantástico que quiero seguir trabajando y produciendo, pero esta muestra está más abocada al realismo naturalista, donde pinto personas y objetos de la vida cotidiana de manera naturalista, siempre estilizado, filtrado por lo subjetivo, por el ojo del artista', añadió Tejada, quien recientemente fue seleccionado para la primera edición de Pop-Up, proyecto de la galería Roseum Arte Contemporáneo (Buenos Aires) a través del cual exhibe y difunde obra de artistas argentinos en su web.



"Mi intención es hacer estudios profundos de observación, de contemplación de objetos de la naturaleza y seres que conforman mi entorno; y elaborar estructuralmente, espacialmente, volúmenes, luces colores; jugar con paletas y texturas. Ahí es donde encuentro mucho placer a la hora de crear', se explayó Tejada, quien esta tarde, para su inauguración, contará con la compañía musical de Santiago Irusta y el ensamble de saxofones.



Dato

Conjuros y comuniones. Inaugura hoy a las 19 hs, Biblioteca Franklin. Disponible hasta el 22 de noviembre. De lunes a viernes de 8.30 a 12.30 hs y de 16.30 a 20.30. Sábados de 8.30 a 12.30. Gratis.