"En esta muestra estoy planteándome el tema de que somos mucho más que un cuerpo físico. La idea es reflexionar un poco sobre qué somos más allá de eso, porque lo que siento es que para todo se hace hincapié en lo físico, pero no se habla de todo lo otro, no tangible pero más importante al considerar al ser humano, su ser social, espiritual, emocional... Es como que no se menciona, está todo centrado en el cuerpo físico" explicó Inés Lalanne la inquietud que dio paso a esta nueva exposición individual, "Más allá del cuerpo: Dimensiones foto-poéticas y fono-poéticas andinas", que inaugurará mañana en el marco del Ciclo Reflejarte del Centro Cultural Estación San Martín, dependiente de la comuna capitalina. "¿Dónde queda la importancia de lo que no se ve, de las virtudes, de la moral, del esfuerzo, por ejemplo?", agregó la artista plástica cuya exhibición cuenta con texto curatorial de Alberto Sánchez Maratta y la participación especial de Jorge Ruiz en fotografía y fotomontaje digital; y de Carla Grosman en poesía y textos conceptuales.

"Son distintas salas, todas relacionadas pero con diferencias en cuanto a enfoque. Hay dos series mías, una de óleos sobre madera con una visión del cuerpo que tiene la cultura aborigen; y otra de acuarelas con una visión más occidental. Y una donde lo pictórico se une con la fotografía, porque invité al arquitecto Ruiz, con quien a menudo nos cruzamos en el Museo dibujando figuras humana. Hay fotos suyas que yo intervengo con acrílicos y otras donde él incorpora mis imágenes", relató la artista, que adelantó que será en la serie de acuarelas donde se dará la intervención fono-poética de Grosman, con una poesía suya y sonidos relacionada con el ser humano y los elementos de la naturaleza.

La muestra está conformada por óleos y acuarelas, fotografías pintadas y fotomontaje digital. Habrá intervenciones sonoras.

"La idea era no quedarnos sólo en el cuadro colgado, en la imagen pictórica, sino hacer un juego con otras ramas. Me parece que está bueno el diálogo, que complementa y ayuda al espectador a tener otras sensaciones, a completar la experiencia de estar viendo una obra. En ese sentido también habrá un QR con intervención de realidad aumentada para que participe el público, como apelar a lo lúdico con una de las obras", dijo Lalanne, consciente de que más allá de su propia intención, plasmada también en los textos que acompañan, la obra está sujeta a la interpretación del visitante.

"El público se va a encontrar directamente con las imágenes y va a hacer su propia lectura. Generalmente uno ve la imagen y luego, si te despierta algún interés, leés lo que dice el texto. No es que primero van a entrar a un lugar con el texto y después verán la imagen; pero si no lo ponés tampoco podés expresar la intención. De igual manera, esa es mi visión, de ahí en más cada uno hace su propia interpretación y es válido, porque justamente depende de lo no físico, de sus emociones, de la cultura donde se desarrolló... Eso es lo lindo, que sin necesidad de saber de arte, también las imágenes te digan algo", consideró la expositora, siempre interpelada por la realidad que la circunda.

"Yo siempre tengo que poner algo que me preocupa -sonríe-. Siempre he pintado en relación a lo que siento con respecto a lo social y a la visión que estamos teniendo como sociedad, mi sentimiento hacia lo que me rodea. Pienso que el arte siempre lo tiene, aunque uno no sea consciente, porque somos producto del medio, no somos independientes de donde vivimos. A mí siempre me atravesó bastante esto de en qué sociedad vivo, cómo evoluciona el pensamiento", profundizó al respecto Lalanne, que ya ha abordado temáticas como trata de personas, droga, pandemia y niños desnutridos, entre otras. "Siempre está esa preocupación por lo social, siempre me atraviesa aunque no refleje mi situación, me preocupa la sociedad en general", añadió la artista, no sin subrayar enfáticamente que no hay fin propagandístico alguno en su producción. "La plástica incluye mis preocupaciones, pero no hago obra al servicio de una ideología. Lo mío es lo plástico, lo artístico", marcó de cara a su nuevo estreno.

EL DATO

"Más allá del cuerpo: Dimensiones foto-poéticas y fono-poéticas andinas. De Inés Lalanne. Inaugura jueves 8 de junio a las 19 hs en la Estación San Martín (España y Mitre) y permanecerá hasta el 3 de julio. Entrada libre y gratuita.