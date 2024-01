Fueron nueve noches consecutivas de intensa adrenalina y coraje en el campo de la doma. La delegación sanjuanina que participó en el Festival de Jesús María tuvo una buena performance con la que aseguró la continuidad para la edición 2024 del encuentro, quedando en el puesto noveno con 86.97 puntos. Pero además, logró traer a la provincia un tercer premio, en la categoría crina limpia. La alegría fue inmensa especialmente para el joven de apenas 18 años de edad, Axel Rodrigo Sandovares, quien logró clasificar detrás de Juan Carlos Vasques (Buenos Aires) y Romário Arce (Brasil), el campeón 2024. Sobre todo porque se trataba de su primera participación en la exigente competencia, donde se miden los mejores jinetes del país y del extranjero. En ese contexto, entrar al podio de los mejores del continente, más que un mérito fue una hazaña. Y, en paralelo, una promesa de cara a la revancha, el año que viene.

Con su flamante rastra en sus manos -la distinción recibida por obtener el tercer puesto- y su premio en efectivo (unos 900 mil pesos), ahora lo que más quiere Sandovares es poder descansar tras una semana más que agitada y demandante, y disfrutar de su logro junto a los suyos en la provincia. Antes de emprender el regreso, el joven jinete -que recibió una lluvia de felicitaciones en sus redes sociales- habló con DIARIO DE CUYO de lo vivido en esta dura competencia.

El jinete sanjuanino montando con mucha habilidad en uno de los mejores momentos de su paso por Jesús María.

'No solo estoy contento, todavía no caigo y no pongo los pies en la tierra para tomar conciencia de lo que logré. Pero solo puedo decir que estoy muy agradecido por mis compañeros y por todo lo que hicimos para juntos tirar hacia el mismo lado, para que a San Juan le vaya muy bien este año', comentó conmovido.

Históricamente, la categoría de crina limpia ha sido esquiva para San Juan. Es una de las que ostentan mayor dificultad, ya que el jinete no usa usa riendas, ni montura.

'Todo lo que pasó allá fue un aprendizaje. Poder codearme entre los jinetes de renombre en el continente y descubrir mucha gente importante fue tremendo para mí. Gracias a Dios que la primera noche me tocó lo mejor, porque obtuve el primer puesto, en las siguientes noches sumé muchos puntos clave también. Me tocó un buen caballo, tuve pocas dificultades graves, aunque había que competir con caballos bravos. Hubo momentos que me dejaron contento y otros bastante preocupado, pero entre todos le pusimos empeño para asegurarnos que San Juan no quede afuera', dijo Sandovares, que adelantó que se presentará nuevamente en la clasificatoria provincial, apenas retome el calendario anual de jineteadas.

Abocado a su misión, ni él ni los demás integrantes de la delegación -Kevin Godoy, Lucas Castro y Daniel Costa- tuvieron tiempo de ver los shows musicales o pasear por la ciudad cordobesa.

'No fuimos de paseo, había mucho en juego. En la última noche me tocó un caballo complicado y me desgarré la pierna, pero en lo físico estuvimos bien y sin cansancio. Lo que conversamos entre nosotros es que hay que seguir entrenando, es necesario practicar ejercicios de boxeo con la bolsa de arena para adquirir más agilidad y fuerza muscular', contó el jinete con muchas ganas de meterle con todo a la próxima parada que tendrán en la Fiesta de Destreza Criolla y Folklore de Rawson, en Médano de Oro (10 y 11 de febrero). 'Hasta ganar el campeonato no pararé', afirmó.

El campeonato 2024 de la Doma de Jesús María culminó con Buenos Aires como el equipo más fuerte del ranking (125 puntos en total) y con Javier Quinteros (Córdoba) campeón en Gurupa sureña, el ya mencionado Brasilero Arce en Crina y Braian Gómez (Capital Federal) ganador en Bastos con encimera. Y más allá del tercer puesto, el equipo sanjuanino vivió esta edición como un gran aprendizaje para afianzarse en el camino, ya que se trata de una joven camada de jinetes que deberán sumar más experiencia, sobre todo porque están decididos a volver en próximas convocatorias.

'Todos son jóvenes que fueron con muchas ilusiones y ganaron una positiva experiencia. Los cuatro sumaron puntos valiosos todas las noches y demostraron ser un equipo muy compacto. El comportamiento de todos fue excelente y estuvieron en óptimas condiciones para las montas. Más allá del desgaste físico propio de la disciplina, siempre pido y destaco que más allá del resultado individual, lo que importa es el resultado colectivo en la jineteada', comentó el delegado Jorge Alcaide, quien agradeció el aporte de la Federación Gaucha Sanjuanina y del Gobierno de San Juan por el apoyo logístico para que la delegación pudiera participar del encuentro de doma más importante del continente.