El Centro Cultural Estación San Martín abrirá las puertas para una nueva exposición dentro del ciclo denominado Reflejarte. Después de la muestra "Historia Dibujada" de Alberto Rodríguez, llega a la estación, la reciente producción pictórica de la artista plástica sanjuanina Inés Lalanne. Bajo el título "Reflexiones 2020", Lalanne propone una colección inédita de 16 cuadros bajo dos ejes principales que, a partir de experiencias cotidianas personales, retrata momentos clave sobre (bajo su perspectiva) lo acontecido en un año signado por la pandemia y por las crisis sociales del continente. El propósito, es generar un ámbito de reflexión, discusión e interpelación al espectador acerca de los conflictos actuales contemporáneos. El montaje de la muestra se desarrolla sobre dos ejes centrales: la realidad sociocultural del país, la confrontación, la intolerancia y la rebelión (que se ubicará en la Ala Sur); el paisaje que rodea a la percepción y mirada de la propia autora, teñido por el confinamiento y la soledad, provocada por la pandemia del coronavirus (en el Ala Norte). En diálogo con DIARIO DE CUYO, Inés profundizó las motivaciones de su propuesta estética y conceptual: "En un principio, elegí la palabra 'reflexiones' porque implica un análisis, una búsqueda sobre un tema o un hecho y a partir de eso, sacar una conclusión y una opinión propia. Es sutil pero abarca una dimensión social, que desde hace varios años veo cómo se incrementa el nivel de violencia en la sociedad, como lo que desde 2019 se produjeron varios estallidos y crisis en Chile, Argentina y otros países latinoamericanos y del mundo", señalando el políptico, son cuatro escenas en serie que constan de un relato visual. Y amplió: "En lo personal, la otra dimensión es bien subjetiva, hablo en imágenes como me sentí yo, como quedó mi mente atrapada en el campo de la incertidumbre y del agobio que me generó estar en el encierro y la soledad. Eso influyó mi forma de pintar. No tenía ese espacio amplio, el horizonte lejano, porque sentí cómo se derrumbaban planes y proyectos. Por eso los paisajes hablan de derrumbes", relató la artista.



Los cuadros son realizados todos al óleo con espátula, algunos aplicados sobre madera y otros con lienzo en bastidor. En ambas galerías, habrá una frase que acompañe a las obras. En el políptico por ejemplo, figurará la leyenda de Pierre Teilhard de Chardin que dice "llegará un día en que después de dominar el espacio, los vientos, la marea, la gravedad, dominaremos las energías del amor y ese día por segunda vez en la historia habremos descubierto el fuego". Y en los paisajes del Ala Norte, dirá: "Y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré, resistiré" de Carlos Montoro.



La exposición será inaugurada mañana martes 9 de marzo a las 19 hs y permanecerá en la Estación San Martín (Avenida España y Mitre) hasta al 30 de este mes. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y de martes a sábado de 17 hs a 21hs con entrada libre y gratuita. Durante los días de la muestra habrá charlas, encuentros literarios y visitas guiadas.