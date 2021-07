FOTOS DANIEL ARIAS

Desde mediados de los '90 su nombre es marca conocida en la escena del rock sanjuanino. Su guitarra formó parte de agrupaciones exitosas a lo largo de 25 años ininterrumpidos, como Punkcracia, Litigio, Huaykil, Maldeamores, LfunkT y Caélux. Pero su viola eléctrica no fue lo único que estuvo presente en cada compromiso asumido, también lo hizo desde el papel de compositor en las bandas que integró. Sin embargo, después de mucha meditación, búsqueda interna y autodeterminación, Willy Herrera decidió volcarse de lleno a todo un desafío: encontrar su voz y su lugar en la música local como solista. Y para comenzar esta nueva etapa lanzará su EP titulado "Dualidad", 4 canciones originales surgidas de una alquimia de rock, funk, pop y metal, entre otras influencias. Es que si bien la plataforma que sostiene su trabajo es el rock, en realidad es el punto de partida para abrazarse con otros géneros, puesto que no quiere encasillarse en ningún estamento que lo limite a la hora de crear. Con esta producción inaugurará una suerte de "renacimiento" artístico, en el que cada pieza del álbum será lanzada por entregas, acompañadas por un videoclip. Y el arranque será con la canción "El vals del nuevo mundo", previsto para el 29 de julio.



Anticipándose al lanzamiento, Willy abrió las puertas de su Home Studio (su "cueva de ermitaño") a DIARIO DE CUYO. En la charla, el músico, cantante y compositor profundizó en los fundamentos de su nuevo proyecto.



'Durante 25 años estuve en ese rol de compositor de temas originales, pero pensando siempre en el concepto y los parámetros que se establecen en una banda. Es decir, de trabajar de acuerdo a lineamientos grupales. Pero con el tiempo se despertaron las ansias de querer hacer música de manera libre y sin filtro, sin atadura a algún estilo o género. Como siempre estuve identificado con el rock pesado, he ganado experiencias con el rock alternativo, el metal extremo y hasta el pop. Finalmente, todas esas corrientes están en mí a la hora de crear, pero elegí ahora ser solista por una necesidad artística de poder expresar y navegar libremente, de manera tranquila y sin pedir permiso", explicó el guitarrista. "Esto me pone feliz porque fui atravesando un año surcado por terrenos de oscuridad debido a la pandemia. La propia incertidumbre que se vivió al principio del 2020 me pasó por arriba como un camión. Hubo momentos de cierre con las bandas en las que estuve, algunos fueron naturales y otros abruptos. Después pensé en armar una nueva banda, pero al final decidí apostar a algo más personal y propio", argumentó el músico, que contó con el apoyo de su compañera y pareja, Vero Muñoz. "Ella es mi aliada, me dio mucha energía para trabajar y en algunos momentos ella puso más que yo", contó el ex Caélux con orgullo.



"Pasamos meses con Vero encerrados en la casa, grabando, escribiendo, estudiando. Fue un camino entre lo oscuro que había en la mente y lo luminoso que me permitió ver con claridad y valorar ciertas cosas que daba por sentado", agregó Willy. Fue justamente en este devenir entre las propias inseguridades y los miedos, por un lado; y la capacidad de reinventarse, de seguir probando y explorando por otro, lo que reflejó esa luz y esa oscuridad que prepararon el terreno para dar vida a Dualidad. Por eso este renacer para el artista será "mostrarme como nunca antes lo hice. Siento que lo que mostraré con este material, me definirá como artista y como persona, me pondrá desnudo ante el público, tal cual soy. Sé que suena algo cliché, pero deseo que cuando llegue el momento, la gente me escuche y me reconozca de otra manera", expresó.



Cuando un músico integra una banda sabe de antemano que las responsabilidades y las acciones son compartidas y consensuadas; pero como solista, el panorama es distinto, todo recae en uno. Ante esa realidad, el ex Huaykil dice: "Todavía estoy aprendiendo de esto, no sé qué pueda pasar. Pero es una decisión que tomé libremente para alcanzar una identidad que quiero. Aun así deberé aprender a trabajar en equipo con los músicos que me acompañen para cuando deba presentarme en vivo".



Cuando llegue el momento de lanzar el primer tema, Willy anunciará quiénes serán los integrantes de su nueva banda que lo acompañará en este periplo. "A partir de ahora, todo será experimentación y un 'veremos qué pasará'. Creo que la gente decidirá si le gusta o no lo que hago. Faltará todavía presentarlo en vivo. Me muero de ganas de salir a tocar, porque me crié más en el escenario que en el estudio. Cuando tengamos todo el disco publicado y armemos el repertorio para un recital, estaremos listos para el show de lanzamiento", adelantó.



¿Y qué pasará con otros proyectos? "Con Caélux decidimos darle fin entre todos, lo hicimos en buenos términos y por circunstancias particulares de cada uno. Pero no estoy cerrado a participar en otros proyectos, porque seguiré produciendo para otros colegas y como sesionista cuando me convoquen; y por supuesto continuaré dando clases de guitarra y bajo. Porque siempre buscamos todos las formas para sobrevivir con la música".

El vals del nuevo mundo, primer sencillo, sonará el 29 de julio, a las 21 hs en el canal de Youtube Willyherreramusic y redes sociales Instagram y Facebook.