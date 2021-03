Germán Martitegui es uno de los chefs más populares de la televisión argentina. Aunque ya tenía una importante carrera en el mundo de la cocina su notoriedad aumentó gracias a Master Chef Celebrity.

Y ahora le comentó a sus seguidores que renunciará como juez en el concurso de “Los 50 mejores restaurantes del mundo”.

“Amigos y colegas. Comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants y mi deseo de no estar mas en sus listas. A continuación en inglés la carta que envié. Agradezco a todos el apoyo por todos estos años”, expresó en el epígrafe de la foto.

Luego siguió un texto completamente en inglés en el que señaló: “Por la presente carta renuncio formalmente a mi puesto como juez de los 50 mejores restaurantes del mundo 2021 con el remordimiento de que, aunque la decisión me ha pesado durante algún tiempo, se demoró demasiado en llegar”.

Y siguió: “Estamos destinados a votar por los mejores restaurantes del mundo, pero haciéndolo en un año en el que los restaurantes de todo el mundo han cerrado y donde ni yo ni nadie más hemos podido viajar. Esto, como no tiene sentido para mí, finalmente ha resultado en mi decisión”.