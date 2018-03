La polémica estalló este miércoles al mediodía durante la entrevista que Nicolás Repetto realizó en el programa que conduce, El noticiero de la gente, con Débora, una chica que fue acosada sexualmente dos veces en un mismo día. Primero fue en la calle, mientras esperaba el colectivo cerca de las 23 y un hombre comenzó a manosearla. Y luego en el subte, donde fue a resguardarse, pero otra persona se masturbó mientras la miraba.

"La pregunta es si es posible estar a la una de la mañana en un subte vestida sexy", le preguntó Repetto a la joven, despertando el repudio en las redes. "¿Es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro?", se cuestionó.

La lamentable pregunta de Nicolás Repetto que lo volvió tendencia en Twitter. pic.twitter.com/5qvZXK0Mgt — C5N (@C5N) 28 de febrero de 2018

Horas más tarde, Pamela David se comunicó en su programa con el periodista y le dijo: "De alguna manera tu pregunta sugiere que ella lo provocó. Deja una pequeña puertita abierta de que ella fue la que provocó a estos enfermos a manosearla o masturbarse para mirarla".

Él se justificó: "Depende de la intención con la que escuchás la pregunta. Me parece que es relevante en el caso para saber. ¿Qué significa el término 'salir provocativa'? No sé, lo utilicé con mis hijas cuando salían a la noche. Florencia (Raggi) y yo le mirábamos la minifalda y le decíamos 'con eso no se puede andar por la calle' y no me parece que estaba justificando a los degenerados a que la toquen. No es retrógrado, nos preocupamos toda la vida si nuestras hijas salían con una minifalda porque sabemos que en la calle hay tipos como esos y si estás provocativa hay más chances de que pase".

"No justifico que la hayan acosado. Me duele cuando los columnistas sienten que lo estoy haciendo en un momento como el que vivió esta chica. No es mi intención. Pregunté una cosa que tenía que preguntar. Te podés ofender pensando que justifico que sucedió esto, pero me estás prejuzgando. Yo no lo justifico de ninguna manera", aclaró.

Y aseguró que antes de realizar la pregunta sabía que podía generar polémica: "Puede pasar porque el tema está sensible. Por eso abrí el paraguas y dije que no justificaba de ninguna manera el acoso. Pero si una chica me cuenta que sale del trabajo, va caminando y para un chico con la moto y la empieza a manosear, y después sale corriendo y se mete en el subte y diez minutos después un chico se empieza a masturbar… No me parece una pregunta tan ilógica. De ninguna manera justifico lo que le pasó y de ninguna manera digo que las mujeres tiene que salir vestidas a la calle de otra manera a la que sienten y disfrutan".

Sin embargo, sus respuestas no convencieron a Pamela, que volvió a insistir sobre los motivos por los cuales realizó la pregunta sobre la vestimenta de la joven que fue acosada. Y Repetto contestó: "Era para ver qué sucedía con estos dos tipos. Alguien se bajó de la moto y te apretó contra una pared, después caminó diez minutos, fue a un subte y la única persona que está parada frente a vos se empieza a masturbar. Fue una situación rara, Pamela".

"Entonces, si me dice 'mirá, la verdad que estaba con una minifalda y tacos de 15 centímetros…' empieza a ser no justificable, pero más entendible. Estaba muy provocativa, los volvió locos a los dos… No tiene justificación, pero entendés. Ahora es inentendible", dijo, y Pamela dio por terminada la nota.