Lino Patalano, productor de Escenas de la vida conyugal, obra que compartieron Valeria Bertucelli y Ricardo Darín, se refirió a los dichos de la actriz contra su compañero. "No fue maltrato lo que ella dijo, sino destrato. ¿Sabés lo que es destrato? No darle bola. Y en eso, ¿quién se puede meter? Si alguien no te da bola, no te da bola", aseguró, sumándose a la polémica y apoyando a Darín.