Luego de que la noticia de su muerte conmocionara al mundo, ahora se conoció la causa de fallecimiento de Matthew Mindler. La estrella infantil de Hollywood, de 19 años, que había sido encontrada sin vida el sábado pasado, luego de desaparecer el martes anterior al final de un día de clases en la Universidad de Milersville, se suicidó.

La búsqueda policial del protagonista de la película Our Idiot Brother se había iniciado el jueves pasado, luego de que se radicara una denuncia. Fue encontrado sin vida dos días después en Manor Township, una comunidad cercana a su campus universitario, según consignó la casa de estudios en un comunicado.

El cuerpo de Mindler fue trasladado al Centro Forense del Condado de Lancaster, donde se le realizó la autopsia, que arrojó que “murió por suicidio”, de acuerdo al informe forense. Al momento, la manera en que se quitó la vida no trascendió, pero se esperan los resultados del informe toxicológico.

La familia de Mindler reveló a la prensa que intentó comunicarse con el joven el miércoles, luego de que no regresara a su dormitorio en el campus, pero que no les respondió la llamada. El estudiante de primer año de la universidad había asistido a sus clases hasta el martes y el último registro que se tenía de él fue tomado por una cámara de seguridad de la institución, saliendo de su residencia hacia las 20.11 horas de esa noche.

En aquella filmación, se lo veía vestido con un buzo con capucha blanco, jeans, zapatillas blancas y negras y un tapabocas negro. En ese momento llevaba consigo su mochila.

El presidente de la Universidad de Millersville, Daniel A. Wubah, emitió un comunicado en el que expresaba el profundo dolor que esta noticia le provocó a la comunidad educativa y a la familia del artista.

Mindler había saltado a la fama tras interpretar el papel de River, el hijo de los personajes de Emily Mortimer y Steve Coogan, en la comedia dramática de 2011 Our Idiot Brother, que también tenía en su elenco a Paul Rudd, Elizabeth Banks y Zooey Deschanel.

Además de esta película, el actor participó también de las ficciones televisivas As The World Turns, Last Week Tonight with John Oliver y el film de 2016 Chad: An American Boy.