El éxito de Friends ha provocado que incluso aquellos que no la han visto sepan de qué trata. La ficción se estrenó en 1994, hace 26 años; sin embargo, las idas y venidas del grupo siguen estando de actualidad. Los treintañeros continúan enfrentándose a un futuro incierto en el que conseguir el trabajo de sus sueños o una pareja estable no es tan fácil como se imaginaban; ni siquiera es más sencillo conseguir un alquiler acorde con el salario. Pero también continúan haciendo reír y generando ilusión en sus espectadores. Lo que no todos saben es que el rodaje de esta serie -disponible en Netflix, HBO y Amazon Prime Video- tuvo más baches de lo que se puede pensar.

La cadena CBS sabía que iba a ser un éxito antes siquiera de estrenarla. Los actores han relatado en diferentes entrevistas a lo largo de su carrera cómo fue la premiere de la serie. «Nos preguntaban una y otra vez si estábamos preparados para que nos cambiara la vida, pero no nos podíamos imaginar todo lo que estaba por venir», dijo Jennifer Aniston, mientras mostraba una imagen de este «grupo de amigos» en el avión que les llevó a su destino. Se estrenó en todos los Estados Unidos, pronto se exportó al resto del mundo. Estos seis actores con grandes sueños pasaron a ser Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey y Chandler.

Hubo quien supo gestionar la fama, otros simplemente se dejaron llevar. Matt LeBlanc protagonizó algún que otro escándalo en la prensa rosa al recibir un par de multas por conducir bajo los efectos del alcohol. Este momento -que fue relatado posteriormente en «Episodies», la ficción en la que se mostraba cómo era la vida del actor después del éxito de «Friends»- enrareció algún que otro día de rodaje.

Pero quien sí tuvo un problema serio que afectó a sus compañeros fue Matthew Perry. El actor que interpretó a Chandler Bing estuvo «enganchado» al alcohol y las pastillas durante tres años de la serie. Llegó un momento en que su adicción era tan fuerte que «no podía ocultarlo, y todo el mundo se daba cuenta en el set», reconoció.

Hace apenas unos años, en 2015, Perry confesó que en sus peores días había llegado a beber un par de botellas de vodka y a ingerir una treinta pastillas de Vicodin. «No se puede tener un problema con las drogas durante 30 años y luego esperar a que se soluciones en un par de días», afirmó desde un centro de rehabilitación. «Soy una persona bastante reservada, pero estaba en un programa de televisión que veían 30 millones de personas. La gente lo sabía y era público lo que me estaba sucediendo», explicó en su momento el intérprete. El escándalo se destapó en pleno rodaje y su adicción hizo que se olvidase de tres años de los que pasó en la ficción, según recordó el actor en el estreno de «The End of Longing» en Londres.

Amores y desamores

Si en una frase aparecen los términos «prensa rosa» y «Friends» es raro que no aparezca el nombre de Jennifer Aniston. La actriz protagonizó un sinfín de titulares durante el rodaje de la ficción, algo que sigue haciendo 26 años después de su estreno. Uno de los temas que más se trató durante el inicio de la emisión de la serie fue la mala relación que mantenía con su madre. «Ella era modelo, maravillosa, perfecta y yo no lo era», confesó la actriz. No solo las revistas sacaron tajada del tema. Su madre, Nancy Dow, publicó un libro en el que contaba intimidades de su hija: «From Mother and Daughter to Friends: A Memoir», en 1999.

Entonces llegó Brad Pitt y se convirtieron en la pareja de moda. El también actor y Jennifer Aniston captaron los flashes de cualquier cámara que se acercara. Eran la pareja que todo el mundo quería ver en una alfombra roja; sin embargo, su relación no duró tanto como sus seguidores hubieran querido. Su matrimonio apenas se prolongó durante 5 años, el tiempo que Pitt tardó en toparse con Angelina Jolie en el rodaje de «Sr. y Sra. Smith». La separación de Aniston y Pitt sigue siendo un tema de actualidad, pese a haber sucedido hace 16 años. Hay quien mantiene la esperanza de que estos dos actores vuelvan a unirse. Eso se demostró con el revuelo causado por una imagen de ambos entre bambalinas de los Globos de Oro 2020.

Después de Pitt, Jennifer Aniston acumuló una larga lista de parejas entre los que aparecen Vince Vaughn, John Mayer, Gerard Butler u Owen Wilson. Sin embargo, Justin Theroux fue el único que consiguió que la actriz pasara por segunda vez por el altar en 2015. ¿Y qué tiene que ver esto con «Friends»? Esta celebración dejó claro qué amistades mantenía la actriz y cuáles no. Ninguno de sus tres compañeros masculinos -Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer- fueron invitados a su enlace. «Si no me quiere allí, no estaré», decía Matt LeBlanc, con quien se relacionó a la actriz durante la serie.

Baches y deudas

Courtney Cox también protagonizó algún titular en el papel couché, pero lo hizo años después de la emisión de «Friends». La actriz tuvo un complicado divorcio con David Arquette. Fue tan complejo que necesitó dos años para firmarlo. Incluso, durante ese tiempo, paralizó el rodaje de «Cougar Town» sin previo aviso. La exitosa sitcom de ABC tuvo que esperar durante una semana a que su estrella volviera a estar operativa. ¿Qué ocurrió? Según Cox, se debió a problemas familiares privados.

La prensa rosa lo ha tenido más complicado con David Schwimmer. El actor apenas ha llamado la atención, ni durante ni después del rodaje. La única vez que los medios criticaron al estadounidense fue cuando este compró y luego demolió una propiedad de 1852 para construir una casa nueva en 2013. En los muros de esa nueva vivienda, sus enfadados vecinos escribieron: «Ross no mola».

Un año después, en 2014, Lisa Kudrow tuvo que pagar 1,6 millones de dólares -lo que cobraba por grabar un episodio de «Friends»- a su agente después de seis años de juicios. Su mánager acusaba a la actriz de haber incumplido el contrato y este le reclamaba su comisión por las reposiciones de la ficción.

