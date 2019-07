Luego de la denuncia por violencia de género que Vicky Xipolitakis hizo en contra de su marido y padre de su hijo, Javier Naselli, de a poco comienza a aparecer información sobre el misterioso empresario, y en esta oportunidad, se trata de una fuerte revelación sexual.

Stefy Xipolitakis habló en Incorrectas (América), el programa en el que se desempeña como panelista, y contó qué fue lo que encontró su hermana cuando revisó el teléfono celular de su esposo.

“Yo no entro en su sexualidad, pero sé, y quizás Vicky me va a matar por esto y tampoco sé si lo puedo decir, pero ella le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron al celular”, explicó la modelo, que por otro lado aclaró que no le interesa la sexualidad de su cuñado, pero que si efectivamente es gay, desea que muy pronto “salga del clóset ya que le va a hacer bien”, en referencia a que Naselli –según explicó la panelista- realiza comentarios con insultos homofóbicos todo el tiempo.

A pesar de la tremenda información que expuso, Stefy fue duramente cuestionada por sus compañeras de panel, que le indicaron que no era relevante el hecho de las fotos eróticas en el celular de su cuñado respecto a la denuncia por violencia de género en su contra.

“Respeto que defiendas a tu hermana pero meterse con la sexualidad… hay que tener un poco más de cuidado, es el papá de tu sobrino”, le dijo Sofía Zámolo a La Griega, que se amparó en que en ningún momento afirmó que su cuñado es homosexual.

“¿Hay algo de malo en decir que tenía fotos de hombres desnudos en su celular?”, preguntó Xipolitakis, pero Natalie Weber le remarcó que no era necesario lo que comentó.

Por otro lado, Moria Casán, la conductora del programa, aseguró que siempre existió el rumor de que Naselli habría utilizado a Vicky como “cortina” y que en realidad estaría en pareja con un hombre con el que convive desde hace años en Nueva York, Estados Unidos de América, y que varios amigos de ella que habitan esa ciudad, se lo dijeron en varias ocasiones.