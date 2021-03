Cuando a Wanda Nara le preguntaron cuál era el secreto para conquistar día a día a Mauro Icardi no dudó: “Ser la mejor en la cama”. Hasta ahí, nada nuevo. Sin embargo, en las últimas horas, el exfutbolista italiano Daniele Adani, señaló que la vida sexual de la pareja es muy activa... al menos ese era el comentario que corría en el vestuario cuando compartieron plantel en Inter.

En una entrevista con Christian Vieri en la plataforma Twitch, el exdefensor detalló el rumor que circulaba entre los compañeros de Icardi: el delantero y su pareja Wanda Nara tenían sexo 12 veces por día.

El impresionante dato, que no fue corroborado por la pareja, denota el interés que existe en el ambiente del fútbol italiano por conocer detalles sobre la vida entre la modelo y el delantero argentino.

Sobre este tema, alguna vez, habló Zaira Nara, hermana de la modelo y representante, que no confirmó... ni negó el rumor.

“No puede ser real. Dios mío. Se va a separar toda la Argentina, no digamos esas cosas. Yo hago oídos sordos. Cuando hay cosas que no quiero saber, no las escuchó. No hablo de cuántas veces mi hermana.... Hablo de cuántas veces le cambia el pañal al más chiquito. Me estoy enterando por ustedes, no tengo ni idea. No hablo de mis parejas, menos voy a hablar de los de mi familia”, había señalado.