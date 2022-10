Gran Hermano vuelve a Telefe el próximo lunes 17 de octubre a las 21.45 con la conducción de Santiago del Moro.

El conductor participó del evento de inauguración de la casa y habló con Telefe Noticias para revelar detalles del formato.

"Es una de las casas más grandes del mundo entero, la expectativa es total", expresó Del Moro.

Además, explicó que los participantes "van a entrar el lunes y el miércoles tienen que nominar, con muy pocos días de convivencia".

Sobre los "hermanitos" que ingresarán, señaló: "Conozco la anteúltima prueba que se hizo, pero no quiero conocer el casting final para poder sorprenderme con el público en vivo".

Por otra parte, Santiago del Moro confesó cómo se prepara para conducir Gran Hermano: "Hace más de un año que estamos trabajando en este proyecto. Desde que me lo dijeron no dormí, me he preparado como nunca antes en mi vida porque es un formato muy grande que depende mucho de cómo administrar los recursos. Tengo muchas ganas de que arranque".

"Los espero el próximo lunes para abrir las puertas de la casa más famosa del mundo", concluyó.

Para no perderse nada de lo que suceda dentro de la casa, Gran Hermano podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount, en el canal 141.