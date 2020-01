"Joker" es para muchos la gran película de 2019. La cinta será una segura competidora en varias categorías de los Premios Oscar y en otras entregas de premios también.

El éxito de la película es indiscutido y por eso se entiende que aún hoy, con la nueva Star Wars en cartel, se siga hablando de ella. Por ejemplo, el director Kevin Smith (Zack and Miri Make a Porno) elogió a más no poder a Joker y además reveló cuál era el plan original para el desenlace de la historia. Lo hizo en el más reciente episodio de su podcast Fatman Beyond Smith.

Atención spoilers.

En el último segmento de la película, en lugar de que los participantes del alboroto callejero disparen a los padres de Bruce Wayne, un flashback habría demostrado que el propio Joker fue quien disparó. Pero no solo eso, también habría matado al joven Batman.

"Originalmente, el final en el hospital era diferente. Arthur está en el hospital y se ríe, se ríe a carcajadas y dice: 'Solo estaba pensando en algo gracioso'. Lo que se suponía que iba a pasar era que volvías a la muerte de Thomas y Martha Wayne y fue él quien los mató. Solo que cuando el niño gritaba, lloraba y se daba la vuelta para huir, él le dispara también. A continuación aparecían los créditos", reveló el director Kevin Smith.

Lo interesante aquí, según señala Smith, es que este giro ubicaba a Joker en un universo alternativo al que todos conocen, ya que allí Batman no existiría.

Al eliminar ese desenlace, quedó la puerta abierta para que volvamos a ver a Joaquin Phoenix interpretando a este genial personaje en el futuro.