Mientras Sergio Denis continúa estable y evolucionando luego de su dura caída en un teatro tucumano el lunes 11 de marzo pasado, algunos medios difundieron capturas privadas de conversaciones de él con Verónica Monti, su última pareja.

Carlos Monti expuso chats del cantante que datan de días antes de su accidente, en los que habla de que Dios le soltó la mano.

“¿Cómo te sentís hoy, Verónica? Yo con frío. Si Dios quiere mañana te veo. Viene Bárbara -la hija del cantante- a mí cumpleaños, yo no quería hacer ninguna reunión, pero después de los 70 tantos años no quedan”, inician las charlas reveladas.

“Te quiero, me quedo en cama un día más. Capaz que esta noche Dios me escucha más a cambio de mi compromiso y empiezo una nueva vida”, continúan los chats pertenecientes al 3 de marzo. Cabe recordar que Verónica, ya había comentado que antes del accidente el artista estaba "muy triste" y sin ganas de realizar el show.

La parte más impactante es la que refiere a un escenario, sitio del cual Sergio cayó abruptamente. “A veces pienso que hay una película que se llama ‘Yo, como Ícaro’, y en el 92, yo sentí que podía volar demasiado alto, y ese fue el motivo de mi caída. Me sentí omnipotente y que todo lo podía realizar. Dios me soltó la mano y las luces del escenario me derritieron las alas. Así aprendí la lección”, escribió el músico.

Fuente: Exitoína