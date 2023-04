La separación de la China Suárez y Rusherking sorprendió a todos en las últimas horas y las especulaciones acerca de los motivos que habrían desencadenado esta sorpresiva ruptura, cómo es lógico, no tardaron en aparecer.

Según contó Paula Varela en Socios en el espectáculo todo se dio por "un problema de celos cruzados fundamentados".

"Por eso, Rusher es el que toma la decisión de separarse. Él ya no está para un compromiso. Estar con una mujer como la China implica un montón de cosas, ella es madre, quería envejecer a su lado y él tiene 22 años", remarcó la panelista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Y siguió: "Él empieza a ir solo a las Bresh, a las fiestas y empiezan a haber algunos mensajitos con chicas de su edad, de 20, 22 años... me llega el comentario que a la China esas chicas la ven como una señora grande por más que sea divina".

"Dicen que ella era tóxica y muy pesada con él a la hora de ver dónde estaba, con quién y a qué hora había llegado y esto a él le empezó a pesar... por otro lado, los celos de parte de él tienen que ver con que antes de ponerse en pareja ella había apuntado a Wos", agregó la periodista.

"Vamos a decir en 2021 ellos fueron relacionados", la interrumpió Pallares para recordar los rumores de romance entre la actriz y el intérprete de Arrancármelo cuando ella estaba separándose de Benjamín Vicuña, el padre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio.

"Pero en ese momento él no arrancó porque no quería compromisos y ahora se nombró a Trueno. Ella dijo que no lo conoce pero a (Mauro) Icardi tampoco lo conocía", sumó Varela.

Además, la panelista contó que Rusherking se habría enterado de "los mensajes de la China con Wos ahora", lo que significó para él un triste y polémico descubrimiento. "Ella nunca le había dicho (eso)", agregó la periodista.