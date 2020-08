En el segmento "Los Escandalones", Rodrigo Lussich sumó hace un tiempo "las famosas que envejecen como señoras" con la intención de bromear sobre las figuras de la farándula argentina. No obstante, la sección no gustó a todo el mundo ya que se conoció una nueva denuncia en el INADI por discriminación contra " Intrusos".

Enterados de la acusación, Jorge Rial, Adrián Pallares y hasta el propio Lussich realizaron un fuerte descargo al aire este viernes. En primer término, Jorge reveló que habló con Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y expresó su preocupación por la acusación que recibió el ciclo de América.

“Estamos entrando en una locura y poniéndole un cinturón a la manera de expresarnos. Le hacemos cada día un agujerito más a un cinturon, y si querés hablar, tenés que pensar diez veces y ver si es hombre, mujer, trans, negro, blanco, gordo o flaco, para no joder a nadie. No podés, y va a llegar un momento en el que no vamos a tener de qué hablar”, criticó el conductor de " Intrusos".

Y continuó: “Acá se empezó la joda con eso de envejecer como una señora. En algo tienen razón: hoy la expectativa de vida es más grande, se alargó por suerte. Tengo 58 años, ¿de qué vejez voy a hablar? Yo también lo soy, estoy entrando, aunque me siento joven. Pido disculpas si ofendimos a alguien, tienen más expectativa de vida, y pido perdón si alguien se sintió mal”, comentó el periodista de espectáculos.

Sin embargo, Pallares lo interrumpió y le preguntó si realmente cree que alguien se sintió mal por lo que se emitió en "Los Escandalones". “Quiero ver la hilera de abuelos enojados por eso, y no los políticos, políticas y las periodistas que agitan a los políticos por esto. Detrás de todo esto hay un montón de periodistas que quieren pasar factura a este programa porque contamos las internas de un canal de noticias y un canal de aire. Me gustaría encontrarme con la fila de gente que viene a putearnos”, disparó enojado el panelista.

“Era humor y sé que desde el INADI están laburando mucho en eso. Dar cierta flexibilidad y que no se confunda el humor con la discriminación”, resaltó Rial con respecto a la denuncia presentada por el CPO en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Por su parte, Rodrigo también expresó su parecer sobre la denuncia y manifestó: “Me cuesta acatar, no por rebelde. Es porque pienso que estamos en el delgado límite de que me digan lo que tengo que decir. Estoy en todo mi derecho si quisiera, de contrademandar a todos los que me dicen violento por hacer un chiste sobre famosos que, en todo caso, podrían ser los damnificados. Creo que en esta hay una guachada grande y estamos en un punto en el que nuestra libertad de expresión está siendo amenazada”, sostuvo convencido, quien además remarcó que los adultos mayores le cuentan cuánto disfrutan de su sección.

Más adelante, reafirmó su postura ante el cuestionamiento a su sección. “¿Atacar a los viejos? Son los receptores de lo que hacemos. No voy a hacerme cargo de cosas que no he hecho. A mí, Rodrigo Lussich, va a tener que venir con juez y una orden de arresto para que yo pida disculpas por eso”, expresó el panelista indignado.

JORGE RIAL, DURÍSIMO CON EL FEMINISMO

“Dicen '¿dónde está el feminismo de Rial?', y yo no soy feminista. Feministas son ustedes. No yo. Lo único que hice fue un error y lo pagué muy caro: darle espacio al feminismo en este programa. Como nosotros navegamos afuera del radar, no nos toman en cuenta. Somos los pelot... de la tarde”, aseguró en otro tramo de su descargo el padre de More Rial mientras se refería a las críticas que recibió de periodistas y políticas feministas en Twitter.

En ese sentido prosiguió: “Y acá tuvieron el lugar, se armó, tuvieron las voces, pero eso no me convierte en feminista, no lo puedo ser. En ese momento dije que era un machista en recuperación, y lo sigo siendo. Cuesta mucho, no me dieron el alta todavía y no sé si me lo van a dar porque soy viejo y cuesta. No soy feminista, son ustedes, las chicas. Nosotros las acompañamos de lejos”, acotó el periodista.

Fuente: Diario Show