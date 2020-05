Un tenso momento se vivió en el estudio de Intrusos (América) cuando Jorge Rial entrevistaba a Juan Roccabruna, exempleado de la clínica del doctor Rubén Mühlberger, y Marcela Tauro se refirió a una presunta acusación que pesa sobre el hombre y que se la dio a conocer a ella un informante anónimo.

"Vos sabés Juan que te están acusando de haber pasado fondos de dinero de él (Mühlberger), de haber comprado cosas por Mercado Pago. Te acusan de haber extraído $300.000. Dicen que robaste las claves de la clínica y te auto-transferiste", le expresó Tauro al hombre, que estaba junto con su abogado.

Ante esto, Rial interrumpió a su colega y le pidió que dijera con nombre y apellido quién era la persona que le daba la información, algo que ella se negó a hacer. "¿Quién te manda eso Marcela? Tenemos que dar los nombres", le solicitó.

Frente al pedido, la periodista respondió: "Ahí te lo mandé para que lo veas. Yo no voy a dar el nombre de mi informante. Perdón Jorge, pero no. Sabés que hasta ahora en lo que dije no fallé, la información que te traje fue buena".

Por la negativa que manifestó Tauro, el conductor le recriminó: "Si no me das nombres te pido que no sigas poniendo información anónima. Estamos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales, leyendo testimonios del Ministerio de Salud, y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Lo único que te pido es eso, es más lo invito a salir al aire".

Para cerrar el incómodo momento, Rial indicó: "Muchachos, si él (Juan) tiene algo con la Justicia va a saltar y se va a hacer cargo, esto que quede claro".