En las últimas horas se confirmó la muerte de un nene de cinco años en la localidad de Plottier, en Neuquén, que habría ingerido dióxido de cloro, la peligrosa sustancia promocionada por Viviana Canosa.

Tras el triste hecho, Jorge Rial se manifestó en sus redes y disparó sin piedad contra su eterna enemiga. Hace algunas semanas, la comunicadora se mostró en vivo de su programa "Nada Personal" mientras tomaba CDS desde el pico de una botella y despertó una fuerte polémica.

"Oxigena la sangre. Me viene divino...Yo no recomiendo, les muestro lo que hago", aseguró Canosa frente a las cámaras tras ingerir el compuesto. Luego de su irresponsable conducta varios especialistas y hasta desde el Ministerio de Salud debieron advertir que no es recomendable la ingesta de este químico y aclararon que no tiene efectos contra el coronavirus.

Sin embargo este sábado se conoció la muerte de un pequeño de cinco años que llegó sin signos vitales al hospital y pese a los intentos de los médicos por reanimarlo, falleció. Por su deceso se investiga si había tomado dióxido de cloro suministrado por sus padres.

Al conocer la dolorosa noticia, el conductor de " Intrusos" publicó un fuerte posteo en su cuenta de Twitter y recordó las graves denuncias que recibe Rodrigo Lussich por su segmento "Los escandalones".

"Pero molestan los escandalones. Y denuncian. Hipócritas", manifestó el presentador junto a una secuencia de fotos que muestran el momento en que la periodista tomaba dióxido de cloro en vivo. El comentario fue una respuesta a la noticia sobre el niño fallecido publicada por el portal Infobae.