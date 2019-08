Parecía que iba a pasar desapercibido. Como esas cosas que quedan perdidas en el ciberespacio sin necesidad de respuesta o de generar un nuevo escándalo. Pero no. Jorge Rial esperó la oportunidad más propicia, agarró el talonario y le pasó factura a Nicole Neumann.

Hace menos de dos semanas, la modelo tuvo una reacción en las redes sociales que ofendió al conductor de Intrusos. Es que la rubia le dio like a un comentario de uno de sus seguidores en el que insultaba al periodista. "Qué linda verla a @nikitaneumann tan alegre, desenvuelta, haciendo chistes. Así no dicen, como el pelotudo de Rial que no sirve más que como modelo. Bravo Nicole sos hermosa y te re banco...”, decía el mensaje al que Nicole le puso el Me Gusta.

Lo días pasaron sin repercusiones al respecto. Sin embargo, en el último programa del ciclo e espectáculos de América, Rial sacó su As bajo la manga y recordó el episodio mientras sus panelistas hablaban de la nueva pelea entre Neumann y Pampita. "¿Otra vez se pelearon", se preguntó el conductor.

"Nicole es zorra, es zorrita porque ella habla de tibieza, yo la única vez que la veo con todo es cuando la descongelan. El otro día retuiteó algo donde a mi me trataban de pelotudo. Si alguien tiene opinión lo dice, esa cosa de zorrita de por atrás… Pampita de última te lo dice“, disparó Jorge, dejando claro que tenía muy presente el comentario de Twitter.

Neumann, por su parte, es muy probable que haya quedado dolida con el Intruso luego de que tras una pregunta de Adrián Pallares sobre si le interesaba contratarla para el programa, el periodista fue contundente. "Yo soy sincero, todo bien con ella, pero no. La podés contratar en función de sus temas, pero cuando no tiene temas, ¿qué hacés? La tenés maquillada… ¡no, dejate de joder!", dijo en esa oportunidad Rial.