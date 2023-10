Jorge Rial rompió el silencio y habló sobre su hija Morena, quien estaría comenzando una relación amorosa con un hombre que se encuentra preso en la cárcel de Batán.

El conductor de C5N dialogó con el cronista de Poco Correctos (El Trece, lunes a viernes a las 17) y aseguró que siente “vergüenza” por el accionar de la mediática.

“El otro día hablé con ella y creo que se va a vivir a Córdoba otra vez. Eso es todo lo que sé. Y después, con respecto a las imágenes, lo lamento mucho”, disparó el ex Intrusos (América, lunes a viernes a las 12.30).

“A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”, reconoció.

Sobre la posibilidad de reconciliarse con Morena, de quien se distanció hace algunos meses a raíz de varios problemas, el conductor aseguró que por el momento no es una prioridad.

“Hoy no es prioridad, hoy es prioridad que estemos todos bien. Cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo y ella, calculo, que estará bien en ese mundo, para mí, marginal. No me gusta, pero es una elección de ella", argumentó.

"Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema. Ella es grande. Todos tranquilos y todos bien”, sostuvo Jorge.

Sobre su nieto Francesco, el hijo que Morena tuvo con su ex, Facundo Ambrosioni, Rial contó: “Hablo todos los días con él, está con el padre y los abuelos en Córdoba”.

“Hay una distancia prudencial que me parece que no hace bien a todos, a ella también”, cerró.

Morena Rial estaría en pareja con un preso

Esta semana trascendió que Morena Rial estaría en pareja con un preso, a quien visitó en la cárcel de Batán, ubicada en Mar del Plata.

Los rumores comenzaron a raíz de una publicación que realizó una usuaria de Facebook. La mujer en cuestión compartió un video en el que se la ve a la hija de Jorge Rial saliendo del penal.

"Rial, programa de chimento, ahí te dejo uno... tu hija saliendo del penal de Mar del Plata, la More Rial yendo a ver un preso que ni el nombre sabía", escribió la joven.

Más tarde, desde la cuenta de X (antes Twitter) de LAM (América, lunes a viernes a las 20), levantaron el contenido audiovisual.

“More Rial con nuevo amor tumbero. Él está en el penal de Batán unidad N15. Este fin de semana fue a visitarlo y se negó a fotografías para que no trascienda a los medios. Se lo conoce como EL MATO”, sumaron en la publicación.

Luego, fue Pampa Mónaco, el periodista especializado en policiales, quien en Bien de mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9) contó más datos sobre el que sería el nuevo novio de Morena.

"Me cuentan que el interno al que fue a ver lo conocía de Córdoba. Se llama Nicolás Darío González Arevalo, tiene DNI 33 millones, por lo que debe tener 30 y largos, penado por el tribunal número 1 de Mar del Plata por hurto, condenado a tres años de prisión", explicó.

Y sumó: "Primero tenía una causa por hurto en la ciudad de Santa Fe y el nuevo es en Mar del Plata, es reincidente".