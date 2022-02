El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publicó hoy su libro "Blanco y negro", que incluye, además, los discos "Blanco" y "Negro".



La publicación trata sobre su niñez, su adolescencia y los momentos que lo llevaron a la composición, además de cómo se hizo "Blanco y negro" y una galería de fotos que muestran todas sus etapas, hasta los meses que vivió en Londres para la realización de este proyecto.



"El libro se añejó en pandemia, no hubo muchas personas que creyeron en él. Nuestra insistencia fue porque creemos que aún hay gente que quiere vivir el viaje completo y escuchar la historia desde que empieza hasta que termina", dijo Arjona en un comunicado.



Al igual que The Beatles y tantas otras bandas inmensamente populares, los discos "Blanco" y "Negro" fueron grabados en los emblemáticos estudios Abbey Road en la capital británica.



El vocalista agotó los 19 conciertos de su gira española a un mes de finalizar el tramo europeo, al mismo tiempo que su show en París se encuentra "sold out".



A fines de marzo comenzará su tour por Estados Unidos, en una gira de más de 30 conciertos para luego continuar por Latinoamérica.



Arjona se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires Arjona el 5, 6, 7, 18, 19 y 20 de agosto próximos.