La cinta bélica nominada a nueve estatuillas, Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front), ganó el Oscar a Mejor película extranjera y desplazó a Argentina, 1985, que generó mucha expectativa en el país con poder obtener el reconocimiento.

El premio fue anunciado por Antonio Banderas y Salma Hayek, quienes anteriormente le habían dado su voto de apoyo a la película dirigida por Santiago Mitre.

En diálogo con TN Show, Ricardo Darín se expresó tras la derrota: "Lo vivimos como todos. Le habíamos dado mucha manija y fue una especie de decepción, pero ganó una gran película, por Sin novedad en el frente".