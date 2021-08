Ya sabemos que Ricardo Montaner es muy familiero; nos tiene acostumbrados con sus posteos en las redes sociales donde disfruta del momento libre y laboral junto a sus seres queridos. El cantante está disfrutando de unas mini vacaciones junto a su mujer, Marlene Rodríguez, su hijo Mau Montaner y su nuera Sara Escobar en Bariloche.

Recordemos que los artistas forman parte del jurado de “La Voz Argentina” y aprovecharon un rato libre del programa para disfrutar de la nieve. En estos últimos días, Montaner compartió varias postales donde se destaca la belleza del lugar.

Pero hubo una foto que dio que hablar. Una imagen de Marlene, desnuda, de espalda a la cámara, con una espectacular vista de la ciudad nevada. “Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta ,Y al mar más profundo, bésale, con tu humedad…”, escribió el artista citando un fragmento de su canción “Bésame”.

Recordemos que la pareja se casó en 1989 en Puerto de la Cruz, Venezuela, luego de varios años de noviazgo. Formaron una familia ensamblada junto a Alejandro y Héctor, los hijos del cantante de un matrimonio anterior, y Ricky, Mau y Evaluna, los que tienen en común.

“Cuando conocí a Marlene y nos embarcamos en esta aventura, ella venía con los mismos ideales de familia y ahí empezó todo”, reveló el cantautor en una entrevista. Cuando cumplieron 30 años de casados, Ricardo Montaner contó: “Hoy nos volvimos a casar, fue la sexta vez, me emocione tanto o más que la primera ¿Por qué será?. Me tomé esta ceremonia con tanta seriedad, que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en él para siempre”.

En un reciente reportaje que dio a la cadena Telemundo, el jurado de La Voz Argentina se presentó junto a sus hijos Mau y Ricky, Evaluna Montaner y su yerno Camilo, en República Dominicana. Allí habló de la unión familiar que hay en su círculo íntimo y destacó que parte de eso ocurre porque todos sus descendientes están casados.

“Me siento raro cuando se hace la salvedad con Camilo. Porque estamos acostumbrados a que Camilo, al igual que Sara (la pareja de Mau), que es mi nuera, y Pao y Gime (también casadas con sus hijos más grandes) son hijos”. El que no está casado es Ricky Montaner, que lo frenó y le preguntó: “¿Y Stef qué?”.

Es posible que Ricky no recibiera la respuesta que quería, porque su padre fue terminante con la situación sentimental de los dos. “Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí sí será de la familia. A partir de enero. Ella sabe”, sentenció.

En otra entrevista, Ricky Montaner había dicho que Stefi no estaba en el chat familiar de WhatsApp porque todavía no habían pasado por el altar. “Va a estar cuando nos casemos. Camilo entró cuando se casó con Evaluna”, explicó, en ese momento.

Roitman y Ricky están comprometidos desde 2020. Si bien la pareja convivía desde marzo de 2020, obligados por la cuarentena, su relación creció a pasos agigantados y así, anunciaron su boda oficial.