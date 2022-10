Por Leonardo Muro

Richard Marx es garantía de calidad compositiva, de una producción impecable, entrega absoluta en la interpretación y un caudal de emociones a cada instante. Canciones como “Hold On To The Night”, “Should've Known Better”, “Satisfied”, “Angelia”, “Right Here Waiting”, “Children Of The Night”, “Hazard”, “Take This Heart”, “Chains Around My Heart”, “Now And Forever”, por citar solo algunas de sus primeros trabajos, dan muestra de ello. Son 35 años desde su primer disco pero son más los que lleva en actividad componiendo no solo para él sino también para otros artistas de la talla de Barbra Streisand, Kenny Rogers, Celine Dion, NSYNC y Josh Groban, entre otros.

Este trabajo era muy esperado ya que su anterior álbum, “Limitless”, fue publicado el 31 de enero de 2020 y dos meses más tarde llegó la pandemia que puso en vilo y afectó al mundo entero. La mayoría de los artistas compusieron discos pandémicos, era casi inevitable no hablar del tema en las canciones, sin embargo, para el músico de Chicago la inspiración vino de la música misma, especialmente en los estilos que él domina. “Songwiter”, el nuevo trabajo de Marx, es un larga duración (nunca mejor usada la palabra ‘larga’) de 20 canciones distribuidas en cuatro partes de 5 tracks, ordenadas y diferenciadas como “Pop”, “Rock”, “Country” y “Baladas”. En esta ocasión se rodeó de músicos que dominan cada uno de estos estilos, como Keith Urban con quien ya habían trabajado antes, de hecho Urban fue N°1 en el Billboard Hot Country Song con “Long Hot Summer” (2011), compuesta por ambos. También están Darius Rucker (Hootie & The Blowfish), Chris Daughtry (Daughtry), David Hodges (Evanescence), Richard Page (Mr Mister), Randy Housery el legendario Burt Bacharach. También participan sus talentosos hijos Lucas y Jesse Marx.

Abre el disco el segmento pop, comenzando por la frescura de “Same Heartbreak Different Day” y casi al mismo ritmo le sigue “Only A Memory”, de hecho podrían sido pistas enganchadas. Tras el ritmo machacoso de “Anything” llega uno de los puntos fuertes con la pegadiza “Moscow Calling” y cierra esta primera parte “Believe In Me”.

Pasado el pop, vamos al plato fuerte.

El segundo cuarto del álbum comienza con “Shame On You”, un furioso rock co-escrito con su hijo Jesse que cuenta con la participación del recientemente desaparecido Taylor Hawkins pegándole a los parches, la presencia del ex baterista de Foo Fighters se nota a lo largo de toda la pista, la canción suena tan Foo Fighters que tranquilamente podría estar en un disco de la banda que lidera Dave Grohl. Luego sigue otro fuerte golpe de rock con “My Love, My Enemy” co-escrita junto al cantante y guitarrista de Vertical Horizon, Matt Scannell. Guitarras filosas, armonías y abundantes coros sobresalen en la canción. “Just Go” es más bien un viaje al pasado, una pieza clásica de rock marxiano. “One More Yesterday” es otro de los puntos destacados, una canción compuesta por los tres mosqueteros Richard Marx, Chris Daughtry y Jason Wade (Lifehouse).

Cierra el segmento rockero “We Are Not Alone”, en donde vuelve a colaborar con su talento compositivo Jesse Marx. Este es otro punto alto que de hecho estirando el sonido de esa guitarra inicial podría quedar muy bien como canción de apertura en el setlist de los shows. La canción aborda la salud mental y la oscuridad que invade a todos alguna vez, mientras que su línea melódica vocal en los versos previos al estribillo tiene un parecido, aunque ralentizado, a la de los versos de “Dancing In The Dark” (1984) de Bruce Springsteen.

Comenzamos a transitar la segunda mitad del disco con el set de canciones country no tan country porque podríamos incluir algunas en la sección rockera. Primero aparece “Everything I've Got” y una de las mejores interpretaciones vocales junto a “One Day Longer”, esta última co-escrita con Keith Urban, y la colaboración es tan notable que este track podría haber cuajado a la perfección en “Get Closer”, el disco de Urban publicado en 2010.

Tras la pegadiza, y punto fuerte, “Misery Loves Company”, una canción country co-escrita con su hijo Lucas, llega “Breaking My Heart” una pista que reúne los esfuerzos de Marx junto al ex Hootie & The Blowfish, Darius Rucker y el ex Evanescence, David Hodges. Cierra esta tercera parte “We Had It All”, otra canción hecha a medida para las radios AOR.

Pasó el pop y los segmentos sólidos de rock y country, vamos ahora a lo que todos buscan en este songwriter, las baladas o como decimos en Argentina: Los lentos.

Este tramo final arranca con “Always”, un piano acompañando la voz clara de Marx a los que luego se suman cuerdas frotadas. La canción co-escrita con Burt Bucharach, es ideal para musicalizar una película de Disney, algunos pensarán que trato de minimizar la canción pero no, es justamente todo lo contrario, al escucharla entenderán a qué me refiero. Al piano y la orquesta se les suma una guitarra en “Still In My Heart”, una hermosa canción compuesta junto al ex cantante de Mr Mister, Robert Page. “Maybe” muestra a un hombre cuya sabiduría, paz y amor incondicional fueron forjadas a base de vivir la vida, de equivocarse, aprender, mejorar y continuar. La orquesta y el piano continúan acompañándolo en la exquisita “As If We'll Never Love Again”, para luego finalizar este recorrido con “Never After”.

Si me preguntan “¿Qué tal el disco?” mi respuesta sería “Es un dis-ca-zo”. Ahora bien, podría ser mejor? Seguramente sí. Tal vez, reduciendo la cantidad de canciones e intercalando estilos, pensándolo con un concepto de álbum más que de segmentar por estilos, pero es evidente que Marx quería marcar las diferencias entre uno y otro. Las composiciones son excelentes, tanto las compartidas como las propias en solitario, y las interpretaciones son magníficas.

“Songwriter” es una cátedra profesionalismo y entrega, es una lección de cómo hacer todo bien. Con 59 años recién cumplidos, Richard Marx entrega uno de los mejores discos de toda su carrera.