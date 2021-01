"When bored, bleach" (Cuando te aburras, decolora) escribió Ricky Martin en un posteo publicado en su cuenta de Instagram junto a una selfie que muestra su barba completamente rubia.

La imagen renovada del cantante y actor puertorriqueño -Enrique Martín Morales, en rigor- de 49 años de edad, generó una reacción inmediata. En menos de una hora, la publicación cosechó más 200 mil corazones y miles de comentarios de fans, colegas y amigos del padre de Matteo, Valentino, Lucía y Renn.

El primero fue su marido, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, quien lanzó un corto y conciso: "Babaaaaaa", aprobando totalmente el nuevo look de Ricky.

La conocida fotógrafa y modelo Yaya Kosikova Oliver, esposa de la conductora mexicana Montserrat Oliver y amiga del artista, le sugirió ir más allá: "¡También te decoloraría el pelo! Te quedaría aún mejor".

No es la primera vez que Ricky Martin muestra sus cambios de looks -como si pudiera mantenerlo oculto- a través de sus redes. El 13 de marzo de 2020, a través de un video donde llamó "brutos e ignorantes" a quienes no acataran en ese momento el aislamiento como método para combatir la pandemia del coronavirus, el cantante mostró su pelo teñido de rosa, a pedido de sus hijos.

Días después, el 23 de ese mismo mes, el astro boricua y su esposo volvieron a renovar sus looks y la manera en la que lo hicieron enloqueció a sus seguidores. En el video, compartido por Yosef en su cuenta de Instagram, se lo vio a Martin rapando a su esposo mientras lo mira de una forma que las seguidoras del intérprete de La Mordidita no pudieron superar.

"Limpieza de primavera. Aprovechando esta oportunidad para empezar de nuevo, y mirar adentro y fuera. En esto juntos", expresó el artista plástico sueco-sirio.

Fuente: Exitoína