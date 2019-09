Ricky Martin sorprendió a todos hace años cuando habló de su homosexualidad y en las últimas horas brindó una entrevista donde se refirió a ese momento y contó cómo aceptó su amor por los hombres.

El cantante rompió el silencio y reveló los detalles detrás de su confesión, y reconoció que había tenido que ocultar todo por varios años porque tenía miedo de arriesgar su carrera.

En el reportaje, Ricky Martin habló de una relación que tuvo con una mujer durante nueve años. Se refirió a Rebecca de Alba y confesó que ella lo apoyó y estuvo siempre a su lado aunque no coincida con sus preferencias sexuales.

“Mi carrera nunca saboteó mi vida íntima, Tenía a mi novia, que era una mujer con la que salí de una manera intermitente durante nueve años, y ella es como la Gala para Dalí. Dalí tenía a Gala”, comenzó diciendo el artista súper exitoso en en todo el planeta.

En ese sentido, agregó: “Y tuve a esta mujer que fue increíble. Desafortunadamente, ya no hablamos, pero ella fue increíble, y ella era poderosa y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos”.

“Las personas que amo, las personas que estaban muy cerca de mí, me dijeron: ‘Si sales, este será el final de tu carrera’. Las chicas no comprarán tus álbumes, no comprarán tus camisetas, no comprarán tus entradas para el concierto’, y eso me impidió salir por muchos años”, confesó Ricky Martin.

En la actualidad, el músico se destaca en la televisión después de interpretar el papel de pareja del diseñador Versage, en la serie “The Assasination of Gianni Versage: American Crime Story”.

