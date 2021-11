Acostumbraban a reír juntos y también a sacarle, juntos, una sonrisa a los demás. Por eso, cuando sus compañeros de tablas -de la primera camada de comediantes sanjuaninos- pensaron cómo despedirla y recordarla, aún con el corazón apretado por la tristeza que generó su partida (este año, debido a un cáncer), no dudaron en hacerlo de la forma que a ella le hubiera gustado: entre risas y con alegría. Y así nació "Reímos por vos", el espectáculo local de stand up dedicado a Liliana "La Negra" Orelo, quien fue parte de Circus Comedy. Betty Zamora, Martín Ávila, Sergio Meli, "Chichón" Hernández, Daniel Torres y Sergio Torres; junto Vivi Moya y Alejandro Segovia (artistas invitados), Orlando Balmaceda (conductor) y Alejandro Flores (voz en off) están detrás de este tributo que estrenará hoy a las 21.30 hs en el Cine-Teatro Municipal de Capital (entradas $300, lo recaudado irá a beneficio). Docente, actriz, artesana, artista visual, Orelo se instruyó también en terapias alternativas y decodificación bioemocional; y llevó su calidez humana y su chispa a cada uno de los ámbitos en los que se desenvolvió.