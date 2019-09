La actriz Rita Cortese se pronunció de manera muy crítica contra el Gobierno que dirige Mauricio Macri y se mostró a favor de un triunfo de la alianza opositora que encabeza Alberto Fernández. "El desafío creo que es repensarnos, para no volver a caer en que nos dirija un proyecto tan destructivo”, señaló la artista que brilló en "Relatos Salvajes" y "La Odisea de los Giles", entre otras películas.

“Yo al derrotero de Macri no lo veo después de las PASO, lo veo desde que asumió. Es un proyecto que... acá no hay cosas que se hicieron mal, este es un proyecto que vino a hacer lo que está haciendo; en realidad es un gobierno exitoso para el horror”, expresó la artista en una entrevista que le hicieron en el programa "No me importa nada", que se emite por Radio Trend Topic.

“Estos proyectos terminaron mal para vos y para mí, para una parte del país, porque para otra parte del país no, porque para el que pone su deseo en el dinero, les fue bien. Es un proyecto de atraso”, agregó.

Sobre la función del actual Mandatario, la actriz expresó: "El presidente tiene que gobernar y manejar los destinos de un pueblo, ¿cómo querés vivir? ¿cómo querés morir? ¿qué trabajo querés? ¿qué tipo de educación querés? Eso es cultura. Eso es manejar una nación. No es tan fácil y tan lábil la cosa. Yo no juzgo el derrotero, simplemente digo que este es un proyecto que vino a esto, vino a destruir el bienestar que se estaba acercando”.

"Comparto absolutamente lo que dijo Cristina Férnandez el sábado (en La Plata), más claro imposible, fue magnífico; esa presentación de “Sinceramente”. Cuando dice cómo se sintió con el triunfo... dice 'sentí algo ambivalente, me fui sola a pensar … ¿por qué se dejó de lado un proyecto que más o menos iba y estábamos intentando? ¿Por qué se dejó un país en determinadas condiciones y se votó un proyecto tan alejado'?”, contó Rita, con absoluta convicción.

La actriz analizó el por qué de la situación de nuestro país: “La Argentina no es pendular, somos nosotros los que habitamos este país. Realmente el desafío creo que es repensarnos, para no volver a caer en que nos dirija un proyecto tan destructivo. Quieren matar a todos los pobres, es un plan de destrucción de un proyecto anterior”.