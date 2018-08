Después de seis décadas en la Industria, el actor Robert Redford anunció su retiro en una entrevista con Entertainment Weekly. A punto de cumplir 82 años (el 18 de agosto), el intérprete considera que ya ha llegado el momento de decir adiós a Hollywood, "por lo menos delante de cámara".

“Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que este es el fin para mí, en términos de actuación.” contó, y dijo que su papel en The Old Man and The Gun es el último.

“Voy a jubilarme después de esta película porque he estado ejerciendo mi trabajo desde que tenía 21 años. Creo que es suficiente. ¿Por qué no decir adiós con algo que es muy optimista y positivo?”, explicó a la prensa.

En la película, el actor encarna a un mítico ladrón de bancos, Forrest Tucker, que pasó la mayor parte de su vida robando y luego intentando escapar de la cárcel.

“Este es un personaje maravilloso que interpretar en este momento de mi vida. Lo que realmente me atrapó de él, que espero que muestre la película, es que robó 17 bancos y lo atraparon 17 veces y fue a prisión 17 veces. Pero también escapó 17 veces. Así que me hizo preguntarme si no robaba para escapar, que la verdadera emoción de su vida”, reflexionó Redford.

No es la primera vez que el protagonista de El Gran Gatsby asegura que ya le llega la hora de jubilarse, pero todo indica que en esta ocasión va en serio. Por lo pronto, no descarta seguir en la Industria del entretenimiento como director.