Rocío Marengo comentó hace tiempo que tomó la decisión de convertirse en madre sola, a pesar de su relación con Eduardo Fort. Durante estos meses mostró detalles del tratamiento al que se sometió pero, en las últimas horas, reveló que su sueño, hasta el momento, no pudo concretarse.

"Ay, no sé cómo contarles, ¿cómo decirlo? Qué palabras usar.... Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino", transmitió Marengo en sus historias de Instagram.

"Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir mil veces", continuó la ex participante de "MasterChef Celebrity" sobre la triste noticia.

La modelo de 42 años agradeció el cariño de sus seguidores y reveló que no hay que desesperanzarse: "Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡no hay que bajar los brazos!".

"Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón... Estoy triste pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. ¡Todo mi amor para ustedes!", concluyó Rocío Marengo.

Fuente: Diario Show