A principios de año Rocío Robles terminó su conflictiva relación con Tyago Griffo y ahora quiere salir, según sus palabras, con "un pibe normal", sin exposición mediática. Sin embargo, personas muy famosas la han invitado a salir en el último tiempo.

La bailarina de ShowMatch contó que varios jugadores convocados por Jorge Sampaoli para representar a la Argentina en el Mundial de Rusia se le insinuaron a través de Instagram. Defensores, volantes y delanteros… ¡Ocho de los 23 convocados le hablaron!

"Creo que tiran mensajes en cadena y la que pica, pica. No les respondo porque la típica charla con mis compañeras de ShowMatch es 'me escribió tal'. Y me responden 'uh, a mí también, qué pesado'. No te hacen sentir nada especial. Les da lo mismo un paquete de yerba, uno de azúcar. Así no…", dijo Robles en diálogo con el ciclo radial El show del espectáculo, conducido por Ulises Jaitt.