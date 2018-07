Jóvenes del Power Rock "Matemático". Dos de los tres integrantes del combo, cuya manera de tocar y componer les valió el positivo voto de un jurado calificador compuesto por Lito Vitale, Miss Bolivia y Juanchi Baleirón. (Foto: Marcos Urisa)



Lo intentaron una vez y no tuvieron suerte. Volvieron a presentar material a principios de este año, quizás tal vez por una mínima posibilidad y finalmente, la fortuna estuvo de su lado. La banda de rock alternativo Durazno quedó seleccionada para representar a San Juan, junto a otras 23 agrupaciones de todo el país, en el certamen Vamos las bandas, que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación. El concurso que convoca a músicos de hasta 25 años de edad de todo el país (sean de tango, folklore, jazz, rock, popular o contemporánea) tiene como fin promocionar sus producciones en la industria musical y fomentar la profesionalización. Ahora, la banda deberá esperar la próxima fase del certamen, cuando participarán en un gran escenario (aún a definir), con un gran espectáculo, el cual será grabado en vivo. Lucas Atencio (voz y bajo), Juan Manuel Casas (voz y guitarra) y Juan Pablo Andrada (batería), conforman el power trío que surgió, casualmente en 2016 con otro nombre, "Brío", pero la historia comenzó un año atrás, en 2015. Lucas y Juan Manuel se habían conocido por haber participado en el concurso original de Maravillosa Música, aunque ambos pertenecían a formaciones distintas. El bajista era parte de Almas Gemelas y el guitarrista de la banda Zero. Al hacerse amigos y pasar mucho tiempo practicando y ensayando, rápidamente encontraron la sintonía necesaria para encarar un proyecto juntos, y así sumaron posteriormente al nuevo batero, Andrada que venía del grupo Payaso Mediático.



Conformado y afianzada la tríada, lanzaron su primer EP en 2017. Aquel material incluyó los primeros temas de autoría propia: "Voces", "Maldad" y "No sé". No esperaron mucho tiempo, porque el 25 de mayo comenzaron a grabar y el 31 de agosto lanzaron el primer álbum discográfico, "Buen Momento", con 8 tracks que suman un total de 27 minutos musicales. Pero cuando se inscribieron al concurso, jamás se imaginaron que por presentar el videoclip de una de sus canciones más recientes, "Frío", obtendrían la llave para acceder. "No sabíamos que había pasado, nos anotamos pero seguimos con nuestro trabajo, hasta leímos por el correo electrónico la noticia y nos comunicaron el listado de ganadores, nos puso muy contentos", contó Lucas, firme y convencido en elegir el camino de la autogestión y la producción independiente. "Esto nos tomó por sorpresa, jamás pensamos quedar adentro. Es algo nuevo para nosotros así que veremos qué vendrá adelante", agregó el guitarrista.



Con edades que oscilan entre los 19 y 22 años; y con una fuerte influencia del rock alternativo como el de Eruca Sativa, ahora están inclinados más por la escena "indie" contemporánea y se ven reflejados aún más en el rock independiente mendocino. Sin embargo, sostienen, buscan explorar lo que conocen como "rock matemático": "Hacemos rock, es nuestra base, pero mezclamos lo indie y el rock matemático. Es un género nuevo que brinda armonías esperanzadoras. Son muchas figuras, notas y juegos rítmicos; compases irregulares que al escucharlas muestran este sentimiento de esperanza. Es difícil de explicarlo en palabras comunes, pero encontramos patrones rítmicos muy cambiantes y nos atrae mucho esta forma", explicó el bajista.



El grupo piensa que uno de los factores que incidió en que el jurado los eligiera fue por la impronta de su producción y el alcance que tiene en las redes sociales y en el boca en boca. Así lo reflejó Casas: "Las posibilidades se multiplicaron cuando sacamos nuestro disco, nos permitió canalizar, mostrarnos, nos abrió muchas puertas, a conectarnos con mucha gente y a marcar nuestro camino".



Llevan contabilizadas unas 9.000 reproducciones de su disco en Youtube; el videoclip "Frío" que presentaron para el concurso, tuvo unas 4.600 en la plataforma de video de Google; mientras que en Spotify, el single lleva 10.700 escuchas. "Los números dicen la verdad, la gente comparte, les gusta y comparten, etiquetan. Eso nos motiva a seguir. No sé si todos los músicos buscan esa meta, pero al menos para nosotros, queremos transmitir nuestras canciones y que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible", dijo Atencio. "No sabemos qué podrá pasar. A esto no lo tomamos como una competencia o un concurso. Es una oportunidad de experimentar, conocer y crecer para tocar como profesionales", remató Juan Manuel.

Durazno Trío tiene dos presentaciones próximas. El 20 de julio en Eloy (Ameghino 102 sur) junto a Mánager Capitalista. El 27 del mismo mes, será en Ladran Sancho (Libertador 1545 oeste), donde teloneará a Reyes del Falsete.



Sus producciones tienen presencia en canales oficiales de Facebook, Youtube, Spotify e Instagram, donde cuentan con numerosos seguidores.