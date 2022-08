A Rodrigo De Paul no pareció molestarle la falta de contundencia de Tini Stoessel cuando le preguntaron si estaba enamorada de él. En redes sociales, al menos, el futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección, le dejó un mensaje a la artista que ganó el Premio Gardel a “mejor canción pop”, en el que deja en claro que el amor existe... al menos de su parte: “BRILLAS... felicitaciones mi amor ��”, escribió sobre un posteo de ella.

La pregunta que desató la polémica respuesta de Tini sobre De Paul

“Te vemos muy bien. ¿Estás enamorada?”, le preguntó a la artista un influencer, frente a lo que ella respondió. “¡Qué palabra!”. Acto seguido, agregó con ambigüedad: “Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”.

El mensaje de De Paul a Tini Stoessel tras la polémica declaración de la artista

La respuesta de Tini se viralizó rápidamente. ¿Realmente está enamorada de De Paul? No se sabe, pero el jugador surgido en Racing se encargó de decir lo suyo: “BRILLAS, felicitaciones mi amor ��”, le escribió en un posteo que ella publicó para agradecer por la premiación a su tema “Miénteme”.

El posteo que Tini publicó para agradecer por el Premio Gardel y en el que Rodrigo De Paul le expresó su amor

@premiosgardel que hermosa noche me llevo en el corazón para siempre. gracias a toda la gente por haber votado y por el amor incondicional de siempre�� gracias a todo mi equipo por estar siempre y acompañarme en cada paso. @lebondavidok un sueño compartir esa canción y momento con vos, gracias�� @mariabecerra te amo, te admiro, y este premio compartirlo juntas me hace tan feliz q no te das una idea���� gracias por todo lxs amo��.