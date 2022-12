(por Leonardo Muro)

Corría marzo de 2020, Roger Waters había participado junto a Eric Clapton en el homenaje a quien fuera compañero de Clapton a fines de los 60s en el trío Cream, Ginger Baker. El fin de semana debía viajar para dar un discurso en apoyo a Julian Assange, cuando el viernes 13 de marzo anuncian el confinamiento por la pandemia de COVID y debió recluirse.

Waters venía de hacer durante los tres años previos a la pandemia su gira mundial “Us And Them Tour”, que lo trajo a la Argentina con una serie de shows impactantes. Cada show de la gira finalizaba con “Comfortably Numb”, al que luego se sumaba a manera de bis el clásico “Mother”. Más tarde el ex Pink Floyd decidió cerrar con otras canciones, y hasta se le ocurrió la brillante idea de grabar un disco con las versiones de esas canciones que hicieron las veces de bises, el disco ya tenía título antes de ser grabado: “The Encores”. Pero claro, llegó la pandemia y todo parecía quedar trunco, pero estamos hablando de Roger Water, el genio capaz de hacer realidad lo imposible.

Con todos los integrantes de la banda confinados por separado, puso manos a la obra y cada miembro grabó sus partes instrumentales y vocales en sus casas. Así nació “The Lockdown Sessions” (Sesiones de Confinamiento), un disco que de momento no tendrá edición en formato físico y que puede encontrarse con acceso gratuito en plataformas digitales, está integrado por 6 canciones que fueron publicadas originalmente en discos de Floyd o de Waters. Allí están “Mother” y una fusión entre “Vera” con “Bring The Boys Back Home”, del álbum doble “The Wall” (1979); también están “Two Suns In The Sunset” y “The Gunner's Dream”, de “The Final Cut” (1983); y de su disco solista “Amaused To Dead” (1992) nos trae “The Bravery Of Being Out Of Range”. Como un regalito extra incluye una versión 2022 del clásico de clásicos “Comfortably Numb”, publicado originalmente también en “The Wall”, pero aquí en una versión más oscura, sin los solos de guitarra épicos de David Gilmour, con un solo vocal hacia el final a cargo de Shanay Johnson que es estremecedor. Distinta a la original pero igualmente atrapante y maravillosa.

Con 6 reversiones consigue condensar una parte importantísima de su carrera, son solo 6 tracks pero con muchísimo trabajo detrás, con interpretaciones excepcionales, arreglos finos, precisos y de alto vuelo que conmueven y emocionan.

Waters también anunció un nuevo disco construido alrededor de “The Bar”, una balada de piano compuesta también durante el confinamiento y sobre la cual gira toda la obra, balada que se convirtió en una parte central de sus conciertos.

En marzo de 2023 dará el puntapié inicial al tramo europeo de su gira “Is Not A Drill”, un espectáculo 360° que anuncia como su gira despedida y que de momento no hay noticias si bajará hasta Sudamérica, esperemos que venga para cautivarnos una vez más con sus shows épicos.