Diego Maradona quiso que Romina Ricci viajara con él a Cuba. Sin embargo, ella se negó y nunca más volvió a hacerle el ofrecimiento. La historia salió a la luz de la propia boca de la actriz, que lo contó en el programa de Jey Mammon.

El conductor quiso saber si la versión era cierta y ella no tuvo problema en responder: “Sí. Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo y en un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara del Diego en el parabrisas”.

Luego, agregó: “Arranco y justo sale Guillermo Coppola, que estaba ahí también. Y le digo: ‘Por favor, Guillermo, ¡sácamelo de arriba del auto!’. Porque me daba miedo lastimarlo, que se caiga”.

El llamado de la secretaria de Diego Maradona a Romina Ricci

La artista, que forma parte de Sueño bendito, la serie que recrea la vida del Diez, mencionó que una mujer se comunicó con ella para hacerle una propuesta contundente: “Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana”.

Ricci no titubeó con su respuesta. Agradeció la invitación pero se negó a embarcarse en esa aventura, y nunca más volvió a saber de él.

La participación de Romina Ricci en “Sueño bendito”

El papel de la actriz en la ficción sobre Diego Maradona desató un escándalo. Allí interpreta a Mónica Bang, una vedette que tiene una noche de sexo con el entonces futbolista de Boca Juniors, en 1981.

En el primer cara a cara se la vio con el pelo platinado, pero a la hora de la pasión se sacó la peluca y lució cabello oscuro, lo que generó dudas sobre a qué famosa interpretó realmente. Consultada al respecto, ella reconoció que le dio vida a muchas mujeres en un solo personaje.

“Es un poco como la entrada a la noche de Diego, al mundo de las vedettes. Yo sé que hay una pelea, porque me preguntan: ‘¿De quién hacés en la serie?’. En realidad, quizás el look confunde... Primero aparezco rubia, después morocha. Justamente es esa la idea: el mundo de las vedettes. Yo no represento a ninguna en particular, soy todas. Porque es la entrada de Diego a ese mundo. No soy una específicamente. Se armó, pero no soy una en particular”, dijo.