Después de una gala a pura tensión en Gran Hermano 2022 en la que los participantes decidieron que Agustín Guardis, Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito sean los nuevos nominados, Romina Uhrig –quien se consagró como la líder después de la prueba semanal- decidió a quién salvar de la placa.

“La verdad que me costó un montón, pero creo que la otra persona que no voy a salvar le va a ir muy bien afuera, digamos que la gente la va a apoyar y no se va a ir”, comenzó diciendo Romina, sin dar mayores detalles.

Luego, terminó de develar el misterio: “Siempre dije que voto más por afinidad y por sentimientos que por estrategia, así que voy a salvar a Dani”, lanzó, dejando en claro que se inclinó por una de las mujeres con la que más se lleva dentro de la casa.

“¡Ay, gracias!”, atinó a decir Daniela, muy emocionada por la elección de su compañera y por la posibilidad de seguir en juego al menos por una semana más.