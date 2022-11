Romina y Alfa protagonizaron un intenso ida y vuelta en las últimas horas dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), luego de que ella se enojara por perder una competencia contra él que implicaba preparar pizzas.

La palabra disparadora de la discusión, pronunciada por la exdiputada, fue “degenerado”, y, de esa manera, revivió la polémica que surgió hace unos días por los comentarios desafortunados de Walter hacia Coti.

Con la intención de divertirse, Gran Hermano les propuso a los concursantes un reto que consistía en preparar pizzas. Romina perdió este juego y aprovechó para manifestar, en tono irónico, su enojo contra Alfa. “Voy a decir algo que sabés que… Mirá, degenerado”, lanzó inmediatamente “La Dipu”, como la llaman dentro del reality.

Muy mal Romina en esta. Sabe que a Alfa eso le duele. Frodo le dice que no está bien decir eso. #GH2022 #GH22 pic.twitter.com/pLVPiKD5xS — Rupestrican (@benis_snake) November 19, 2022

El tono de la frase pareció haber sido en broma y por eso ella se mostró un poco incómoda. Sin embargo, Alfa reaccionó sin filtros y expresó su descontento: “La verdad que no me gusta. Se pasan de tema”, dijo, mientras se iba desilusionado de la cocina y remató: “Anda a cag…”.

“Te fuiste al pasto, Romi. No comparto”, opinó Agustín, uno de los hermanitos que presenció el cruce. Ante eso, la exdiputada no perdió su postura y manifestó que no iba a disculparse con él. “Que se enoje. Qué me importa”, respondió.

Cuál fue la polémica frase de Alfa hacia Coti

Todo ocurrió días atrás en una de las habitaciones de la casa de Gran Hermano. Acostado en su cama, Alfa llamó a Coti y empezó a simular que se estaba agarrando el miembro. “Mirá, Cotita, mirá. 10 de circunferencia, un desodorante”, fue la frase que exclamó y generó malestar en su compañera.

Minutos después, en diálogo con Juan y Maxi, Coti relató los pormenores de lo que pasó. “Yo le estaba diciendo ‘basta’ porque no me estaba gustando. Estaba acostado y me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas, tapate los ojos’. Me tapé, él se levantó, se cambió. Después me dice ‘no me mires, me estás espiando’. Yo le dije ‘che, dejá de joder’”, indicó sobre lo que ocurrió antes de los hechos por los que el participante fue sancionado.

Ante esa situación, la voz de Gran Hermano le dijo a Alfa: “Necesito por favor que me escuches con mucha atención y que me dejes terminar de decir lo que tengo que decirte. Te convoqué para referirme a lo que pasó recientemente con tu compañera Coti. La verdad no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas este tipo de conductas en mi casa”.

Y completó: “Te comunico que el reglamento es muy claro sobre los comportamientos que quebrantan los límites del respeto. Te voy a pedir por favor que reflexiones acerca de lo sucedido y además informarte que se te aplicará una sanción, la cual será comunicada en su debido momento. Muchas gracias”.