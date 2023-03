La casa de Gran Hermano tiene una vida cotidiana propia, generalmente tranquila y relajada. Los habitantes sólo se preocupan por el juego, especialmente en esta última etapa.

La convivencia es fundamental, aunque no siempre se da fácil y armónica. Mantener la paz entre los participantes, que secretamente confabulan unos contra otros, no es tan sencillo.

Y uno de los temas más urticantes es el de la relación entre Nacho y Lucila, que cada vez se hace más evidente. Los jugueteos románticos van subiendo de tenor, e incomodan a sus compañeros.

Las dudas sobre las relaciones entre Nacho y Lucila en Gran Hermano

Romina y Julieta hablaban del tema, y de cómo Gran Hermano parece no notarlo. “Escuchaba a Lu y a Nacho chapando acá, para mí estaban haciendo ‘cositas’”, dijo con prudencia Julieta. “Si, yo sé que tienen relaciones ellos”, aseguró Romina.

“¿Escuchaste vos? Yo ayer no podía dormir”, se quejó Juli. “Me tuve que ir con Cami, se estaban moviendo”, agregó.

Lo que Julieta sospechaba, Romina lo daba por hecho. Y hasta le explicó su teoría de cómo lo hacían para que nadie lo notara. “Ellos tienen relaciones, ponen la almohada, y ella pone la pierna así”, le mostró. “Qué zarpado, yo acá y Cami ahí”, se sorprendió.

Los detalles escabrosos que dio Romina sobre las relaciones de Nacho y Lucila en Gran Hermano

“El día que yo estaba durmiendo, que me levanté, estaban teniendo”, aseguró. Juli no lo podía creer, y le volvió a preguntar a Romina cómo hacen, y por qué nunca les piden consentimiento. “Pero no estuvieron, ¿O si?”, preguntó la modelo. Y ante la certeza de Romina que le aseguró que sí lo hacían, volvió a preguntar “¿Relaciones?”

Los fans publicaron en Twitter los videos con esta reveladora charla, destacando que Nacho y Lucila lo hacían de tal manera que Gran Hermano no lo percibía. Y compararon la reacción que generó el romance de Thiago y Daniela, a los que mostraron en varias situaciones íntimas.