Esta semana se generó una fuerte polémica en torno al youtuber Martín Cirio, más conocido como “La Faraona”, quien fue fuertemente repudiado en Twitter por viejas publicaciones suyas en las que hacía chistes sobre la violación de menores.

El tema fue escalando con los días y terminó siendo trending topic en la Argentina con el hashtag #FallecióLaFaraona, que miles de usuarios de la mencionada red social utilizaron para manifestar su rechazo hacia Cirio.

Todo comenzó con una crítica que hizo el youtuber sobre el famoso músico de cumbia El Dipy, que en los últimos meses volvió a tener notoriedad por sus declaraciones políticas y porque uno de sus temas sonó en el vestuario del PSG en la previa de la final de la Champions League.

Puntualmente, La Faraona recordó que el cantante, que recientemente cuestionó el uso del lenguaje inclusivo, tenía una canción que hablaba sobre la violación en grupo de una niña de 15 años.

Sin embargo, el artista no se quedó callado y le aclaró al influencer que la letra de esa cumbia es de 2007 y que no la había escrito él, sino “el dueño de la banda” El Empuje, donde cantaba por aquel entonces.

Además, el Dipy publicó varias capturas de pantalla con tuits del youtuber en el que hacía chistes sobre la pedofilia y sobre sus supuestas intenciones de abusar de menores que asistían a un jardín de infantes que estaba al lado de su casa.

Las disculpas de La Faraona llegaron un par de horas más tarde, luego de que estallara la polémica en Twitter. El humorista subió una serie de historias a su cuenta de Instagram en la que reconoce que fue él quien escribió esos mensajes, pero aclaró que se “arrepiente” de haberlo hecho.

“Más allá de que son tuits y cosas que pertenecen a otra época mía, de la sociedad y de Twitter también, hoy cuando me levanté y vi todas las capturas ni siquiera me reconocí escribiendo eso. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije ‘esto es horrible’. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír”, comenzó diciendo Cirio.

No obstante, remarcó que una broma no lo “convierte en pedófilo”, sino en “un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas”, aunque señaló que esas publicaciones las hizo en una red social a la que calificó como “la cloaca de internet”, donde “siempre se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto”.

“Eso fue siempre así, pero peor era antes. También hay otra cosa: yo tenía otra mentalidad. Y así como hice chistes de negros, hice un montón de chistes de cosas que no haría chistes hoy. La realidad es que es algo que a mí nunca me tocó de cerca, nunca lo sufrí yo. Entonces es algo que me sensibilizó recién cuando empecé a descubrir que le pasó a gente muy cercana mía, que me lo contó y ahí me di cuenta como que no hay forma de que esto sea gracioso”, continuó.

Siguiendo con esta línea, La Faraona aseguró que tiene “un listado enorme” de cosas de las que se arrepiente. “Eso que leyeron en Twitter no deja de ser un chiste... horrible, de mal gusto, todo lo que está mal, algo que me arrepiento muchísimo y que digo ‘¿yo era eso?’ Sí, yo era eso, yo hacía esos chistes. Pero no deja de ser un chiste, no transforma todo lo que están haciendo en Twitter en realidad”, agregó.

Además, consideró que la repercusión en Twitter fue “como un cachetazo fuertísimo” que lo hizo reflexionar sobre “desde qué lugar” se pone él “a juzgar al otro como si no hubiera un contexto en el que pasaron las cosas”.

“Esto responde a algo que pasó ayer en Instagram. Yo vi una noticia de El Dipy y la levanté haciendo lo mismo que está haciendo ahora conmigo. Esta, la verdad, que me la merezco", se lamentó.

Por último, Cirio destacó que las personas que lo conocen saben cómo es él en realidad y recalcó que nadie “que vaya a cometer un delito lo va a publicar”, por lo que sus comentarios “realmente fueron humor de mierda”.

“A la gente que está aprovechando esto y que me está diciendo que soy un pedófilo o un violador, hagan la denuncia, abran una investigación. No van a encontrar nada porque nunca pasó nada. Esto fue humor del más rancio, del más ‘cancelable’, pero no fue nada más que eso”, insistió.

Fuente: Infobae