Ganadora de los premios más importantes de la industria, la actriz Helen Mirren no sólo es una de las más reconocidas. Si hay algo por lo que también se destaca esta inglesa es que a sus 77 años está espléndida. Tanto que según publicó una edición francesa, ha asegurado que se siente muy bien a su edad y para nada añora los años de juventud.



"Si alguien me dijera: Con una varita mágica puedes volver a tener 25 años, diría que no, porque no quiero. La verdad es que a medida que envejeces, el cuerpo cambia, por supuesto, pero aprendes mucho con la experiencia. Solo hay que aceptarlo y darse cuenta de que cada etapa de la vida tiene sus ventajas y desventajas", aseguró Mirren, que sigue tan activa como siempre. De hecho, su reciente cumpleaños -el 26 de julio- la encontró rodando un nuevo capítulo de Rápidos y Furiosos; y además -no por casualidad- sigue siendo la embajadora de una prestigiosa firma de cosmética y belleza, a la que le imprime su propia luminosidad.



Claro que también se cuida para verse bien, pero más que consejos de belleza, los de Helen parecen tips de sabiduría: Alienta a dejar de buscarse defectos, porque genera una "constante fuente de insatisfacción", estimula a las mujeres a probar tantos looks como quieran para divertirse, sin importar la edad; y por sobre todo, arenga a vivir el día a día disfrutando de los placeres más simples y cotidianos. Al parecer, da resultado.

LOOKS .Coherente con su consigna de divertirse, y si bien en general optó por melenas cortas, Helen ha probado distintos estilos con arrolladora personalidad.