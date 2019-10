Sabrina Garciarena y Germán Paoloski serán papás por tercera vez. Así lo informó esta mañana el periodista Ángel de Brito (en su programa Los Ángeles de la Mañana), quien a través de un enigmático dio a conocer la feliz noticia.

Bastaron horas después para que una de los protagonistas diera su propia versión de los acontecimientos. "¡Estamos felices! Era buscado Yo siempre dije que quería tener tres hijos", contó la actriz en diálogo con Teleshow.





Garciarena se encuentra embarazada de once semanas, y si bien el hecho es muy reciente, decidieron contarlo. "¡Ya se me nota la panza!", expresó, quien antes de realizarse el test de embarazo, anticipó lo que vendría.

"Mi papá es bioquímico y siempre me hago todo con él, pero esta vez me di cuenta sola. Tenía sueño, no me sentía bien. Me hice el test pero ya sabiendo que era confirmado. Lo sentía", aseguró.

Garciarena y Paoloski llevan más de diez años de amor y conformaron una familia con sus dos hijos León (5) y Beltrán (2). "Para mí, lo ideal es que lleven mínimo tres años. Para poder atenderlos como corresponde. Me gusta poder darle el tiempo que necesita cada uno", considera la actriz.

Aún no saben qué nombre le pondrán al bebé pero sí se encuentran barajando algunas ideas. "Si es nena creemos que se llamará como la abuela de Germán, pero lo queremos mantener en secreto (...). Siempre me costó mucho elegir nombre de varón", reconoce.

Los enamorados viven otro de los momentos más plenos de su vida, y ya se lo contaron a sus hijos. "Les dijimos que mamá tiene un bebé en la panza y la verdad es que los voy contentos. ¡Se lo cuentan a todo el mundo!", mencionó.