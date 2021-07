La foto se volvió viral. Después de la histórica victoria de la Copa América, Lionel Messi disfrutó de unos días de descanso con su familia y aprovechó una tarde libre para entrenar con su pareja, Antonela Roccuzzo. Frente al espejo y vestidos con ropa deportiva, posaron cariñosos después de hacer una rutina de ejercicio en el gimnasio. La complicidad entre ellos no es una novedad. Apenas terminó la final, La Pulga hizo una videollamada desde la cancha con su esposa e hijos. Horas después, ella lo recibió muy efusiva en Rosario. Sin embargo, en A la tarde hablaron de su relación y Sabrina Rojas puso en duda su amor.

Todo empezó cuando Karina Mazzocco presentó un tape donde mostraron cómo fue el reencuentro de la pareja en Rosario y la videollamada que hizo Messi desde la cancha, a pocos minutos de coronarse campeón, para celebrar el triunfo con su mujer e hijos. “El amor de Messi y Antonela Roccuzzo. ¿Todo el mundo quiere a esa pareja? Esos besos hablan de que ahí hay un fuego sagrado”, comenzó diciendo la conductora una vez que terminó el informe.

Florencia de la V fue la primera en dar su opinión y respaldó la solidez de ese matrimonio. “Nosotros somos muy primer amor. El argentino es muy nostálgico, el amor de la infancia. Eso pesa muchísimo. Ellos se conocen desde muy pequeños. Él triunfó, se convirtió en un astro del fútbol, millonario, y, sin embargo, la elige cada día. Eso tiene un valor. La gente lo tiene en un pedestal”, argumentó.

Sin embargo, Rojas, su compañera de panel, tuvo otra mirada de la situación y no dudó en cuestionar ese tipo de pareja. Cuando Mazzocco le preguntó si le gustaría tener un amor como el de Messi y Roccuzzo, ella aseveró: “Es que no sabemos si el amor es tan ideal como lo vemos. A la vista, es una pareja que me encanta. Él la respeta un montón, pero deben tener mil cosas, dolores de cabeza, porque son humanos”.

Lejos de dejar el tema ahí, deslizó que no todo sería cómo se ve en las redes. “Creo que vemos la mejor versión”, concluyó.