Fue corta la estadía de Sabrina Cortéz en Gran Hermano 2023, pero después de su breve paso su salida no fue en silencio. Por el contrario, justo cuando Santiago del Moro anunció que ella era la nueva eliminada del reality show, los festejos de Furia consiguieron que tengan un cortocircuito.

La definición quedó entre la modelo y Catalina Gorostidi, otra de las reingresantes al juego, después de que Nicolás, Bautista y Joel, en ese orden, obtuvieron los porcentajes más bajos. Fuera de placa los varones, todo quedó en un frente a frente de las jugadoras. En más de una oportunidad tuvieron peleas y este mano a mano quedó del lado de la amiga íntima de Juliana.

Cuando Santiago del Moro dio el nombre de Sabrina, Juliana arrancó a festejar, fiel a su estilo entre insultos. “¡Te vas, la conch… de su madre!”, arrojó, desbordada de felicidad. “Sé más respetuosa porque ‘esta’ no soy”, le gritó la rubia, mientras abrazaba a sus compañeros y Furia se marchaba a su habitación para continuar con su celebración.

Ya a solas, la participante más polémica agradeció a la gente por eliminar a quien, desde el principio fue una de sus “enemigas”. “¿Yo tengo que ser respetuosa cuando me dijeron de todo y me la vengo bancando como una champion?”, lanzó, mirando a las cámaras en un descargo clásico de ella. “Gracias de corazón. Me banqué que me digan violenta, golpeadora, hija de put…, mala persona. ¡Gracias, loco! Es increíble lo que son”, expresó, feliz.

No se había cumplido ni una semana del reingreso de Sabrina al juego, quien sorprendió a sus compañeros ingresando junto a Denisse gracias al “Golden ticket” que entregó la producción para las dos participantes que se quedaron en la puerta de entrar en el repechaje. Vestida con un atuendo de capucha con brillos y lentes, la vuelta de la mendocina dejó impactados a otros en la casa por su llamativo look. “Parece Lady Gaga”, la comparó Emmanuel Vich.