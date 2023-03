La séptima temporada del Teatro del Bicentenario está en marcha. El espectáculo The End: Experiencia Pink Floyd -celebrado el jueves pasado- sirvió como una muestra de cómo será el ciclo 2023 que propondrá el complejo cultural, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura. La agenda anual contiene figuras internacionales y nacionales, con importantes propuestas que comprenden la danza, la música popular y contemporánea, la música sinfónica, el canto lírico y coral, hasta la ópera y el teatro tradicional. Entre los encuentros más significativos de la temporada, se puede mencionar que en mayo próximo, estará la posibilidad de asistir a la presentación de "Back to the orchestra", creado y dirigido por Damián Mahler, cuya performance está teniendo una excelente temporada de funciones en Buenos Aires.

En mayo. Damián Mahler hará un impactante concierto con "Back to the orchestra".

Su concierto sinfónico con música de películas tendrá un atractivo sonoro y visual impactante, uniendo universos musicales y cinematográficos. En julio, actuará The Beats, declarada como una de las más grandes bandas tributo a The Beatles y en el mismo mes, la Gala Patria, con solistas invitados a confirmar. En julio, la oportunidad singular de conocer al prestigioso coro Los Niños Cantores de París, señalado como el mejor coro infantil de Francia, especializado en obras sacras. Y desde el viejo continente también vendrá, por primera vez, el reconocido actor José Sacristán, quien subirá a escena con su unipersonal "Señora de rojo, sobre fondo gris". Luego, en agosto, regresará Les Luthiers a hacer su esperada gira de despedida de los escenarios con "Más tropiezos de Mastropiero", un especial con siete funciones para que nadie se pierda la oportunidad de verlos en vivo por última vez. También en agosto estará, la orquesta típica de tango, Fleurs Noires, con la sanjuanina Andrea Pujado como integrante del conjunto francés, que ofrecerá su proyecto "Tangos en Aleph".

En Agosto. La sanjuanina Andrea Pujado junto a Fleurs Noires, orquesta francesa de tango.

Lo más fuerte en materia de producción, para el segundo semestre, será el primer festival de ópera del país, "Argentina Ópera Festival" en colaboración con la entidad italiana Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) y dirigido por el maestro Lorenzo Tazzieri. Del 16 de septiembre al 1 de octubre, habrá charlas, conferencias y capacitaciones del género lírico y el TB pondrá en escena dos famosas óperas: Il Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo y Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, con dirección del prestigioso director y escenógrafo Eugenio Zanetti. En octubre, tendrá lugar, la puesta de "Cura", de la mano de la compañía de danza de Deborah Colker. En noviembre subirá a escena la ópera infantil El Principito, con funciones accesibles a personas con discapacidad y a estudiantes de establecimientos educativos de la provincia, en co-gestión con Fundación Banco San Juan. Por último, el cierre de temporada será con la reposición de "El Mesías", la puesta coreográfica de Mauricio Wainrot y producida por el TB, con la participación de la Orquesta Sinfónica y Coro Universitario de la UNSJ.