En las últimas horas se conoció un polémico episodio que nos remonta a la megafiesta de 15 de Morena Rial, que celebró a lo grande en el Faena Arts Center rodeada de famosos. Los encargados de contar la anécdota fueron Marcelo Polino y Tamara Pettinato, que no terminaron para nada bien la noche.

"¿Podemos contar una anécdota graciosa pero inofensiva?", preguntó el periodista mientras estaba siendo entrevistado en el ciclo Cortá por Lozano, donde Tamara se desempeña como panelista. Luego expresó que Felipe, otro de los hijos de Roberto Pettinato, sufrió un robo cuando se levantó para ir al baño. ¡Tremendo!

Al joven le hurtaron sus maquillajes, los que usaba para convertirse en "Michael Jackson". Su hermana aseguró que él se puso muy mal en aquel momento, ya que el make up es su tesoro más preciado.

Morena Rial estuvo meses planeando su fiesta, que organizó junto a Mariana Antoniale, que estaba en pareja con su papá. Lució un vestido de la diseñadora Verónica de la Canal y además de sus seres queridos y compañeros de colegio también asistieron varias figuras del mundo de la farándula, hasta políticos.

Marcela Tauro, Pamela David, Valeria Archimó, Sergio Massa, Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Luis Ventura y hasta Mariano Martínez fueron algunas de las celebrities que quisieron acompañarla en su día especial. El show musical estuvo a cargo de Chipote, la banda favorita de la adolescente.

"Estoy muy emocionada por todo esto. Estoy re feliz, de verdad", pronunció la cumpleañera en una nota para Intrusos, donde Jorge Rial no pudo evitar emocionarse. "Las pelotas no se iba a hacer. Cuando el amor avanza, no hay manera. El amor siempre vence al odio. Estoy orgulloso de las hijas que tengo porque son buena gente", pronunció con los ojos llenos de lágrimas.

Días antes del gran evento, el conductor dejó bien en claro que a diferencia de las celebraciones de otros famosos, no iba a haber nada de canje, ya que puso absolutamente todo de su bolsillo. Finalmente, More -que hoy la rompe en las redes sociales y es madre de un nene de un año y medio- tuvo su noche soñada, donde todo salió perfecto, excepto por el detalle del robo que amargó a los Pettinato.

La gran ausente del cumpleaños de Morena

La que no asistió para saludar a su hija fue SIlvia D'Auro, la madre de la mediática y exesposa de Jorge Rial. Desde su separación del periodista, Morena no quiso saber nada con ella, y en varias entrevistas se quebró al revelar que le hacía la vida imposible debido a su sobrepeso. "Me obligaba a mirar Cuestión de peso y me decía que iba a quedar así", señaló angustiada.