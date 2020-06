En la noche del domingo, “Bake Off Argentina, el gran pastelero”, definió a sus dos finalistas en medio del escándalo que rodea al concurso. En una definición muy pareja, Agustina Guz fue la última eliminada y así Samanta Casais y Damián Pier se convirtieron en los dos participantes que protagonizarán la definición del programa que conduce Paula Chaves.

El domingo 5 de julio será un día clave para el reality gastronómico. La fecha ya era especial, debido a que para ese día estaba planificada la emisión final de concurso que ya ha sido grabado hace casi un año, pero ahora sumó el condimento de un posible anuncio en vivo de sanción contra Casais, por haber faltado al reglamento y haberse presentado al programa aún siendo pastelera profesional.

La noche comenzó con un desafío creativo en el que los tres finalistas debían realizar una esfera de chocolate en una hora: un postre escondido que se descubre echándole una salsa caliente, que derrite la esfera y de esta manera permite llegar a su interior.

¡Momentos de tensión en la carpa de #BakeOffArgentina! �� El primer desafío de la final exige al máximo a los participantes �� pic.twitter.com/2Rx4lEMYXM — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) June 29, 2020

Las opciones de los concursantes fueron bien distintas, Damián eligió una esfera de chocolate marmolado con nueces, con quenelle de banana split y ricota con crumble. Samanta la hizo de chocolate semi amargo y, dentro, crème brûlée con peras y sablée de cacao. Por su parte, Agustina, arriesgó con una esfera de chocolate blanco, con crema de maracuyá, frutillas y menta, y una dacquoise de coco y almendras.

Las devoluciones de Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis fueron bien parejas, aunque a juzgar por sus palabras, la más destacada fue la “empleada administrativa”.

El jurado analiza las tres esferas de chocolate y hace su devolución a los participantes �������� #BakeOffArgentina pic.twitter.com/MT8IaqBbMk — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) June 29, 2020

En el último desafío técnico los participantes tuvieron que preparar una torta ópera. Con ojo más crítico que nunca, los jueces encontraron varios detalles en las preparaciones. El podio quedó conformado por Damián en el tercer puesto, Agustina en el segundo y Samanta en el primero.

El jurado probó las tres tortas ópera �� �� ¡Esta fue su devolución! ⤵ #BakeOffArgentina pic.twitter.com/QsTtto5ym7 — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) June 29, 2020

Así, promediando dos muy buenas actuaciones, la joven de 29 años acusada de fraude se convirtió en la primera en acceder a la gran definición del reality que busca al mejor pastelero amateur del país.

Finalmente, el jurado determinó que el que va a acompañar a Samanta en la final es Damián y Agustina se convirtió en la última eliminada del ciclo. La somelier se fue con una sonrisa, a pesar de haber quedado tan cerca de la consagración, y dedicó palabras de agradecimiento: “Tengo la tranquilidad de que di todo. Estoy sumamente agradecida con todo lo que me dio este programa. Estoy feliz con la gente que conviví, con los amigos que me llevo y con la seguridad que me llevo. No me siento perdedora, siento que lo único que hice fue ganar”, cerró.

El próximo domingo se emitirá la última parte del certamen y se espera un anuncio de la decisión que tomó Turner con respecto a las pruebas que parecieron demostrando que Samanta es pastelera profesional.

Aunque todavía no se conoce cuál será la determinación, una de las alternativas que tendrían en mente desde la productora y el canal de las pelotas es la realización de una nueva final, pero esta vez en vivo, para asegurar transparencia en la definición.