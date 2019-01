José Cepeda (27) en bastos con encimera. Se encontraba hasta ayer viernes en el puesto 18.



Con una determinación imparable y la tenacidad de estar invicto, sin ninguna caída, el joven Franco Cornejo (26) da una lucha sin cuartel por mantenerse en los primeros tres puestos de la clasificación general de la categoría gurupa sureña. A solo dos fechas de que el Festival de Doma y Folclore de Jesús María llegue a su fin, el santaluceño lleva un puntaje acumulado (al cierre de esta edición) de 38.98, a tan solo cuatro puntos del rionegrino Ariel Retamal. En la recta final, es el único de los sanjuaninos que aspira a conseguir el título de campeón, sostenido por un rendimiento parejo a lo largo de 8 fechas consecutivas. En comunicación con DIARIO DE CUYO, Cornejo expresó mucha tranquilidad y serenidad respecto a su estado de ánimo en las instancias decisivas, ya que mañana domingo terminará la competencia: "Me siento muy tranquilo y desde el comienzo del campeonato, voy peleando los primeros puestos. Estoy confiado en poder traer un premio para la provincia", remarcó el jinete que además, analizó el nivel ofrecido por los contendientes de todas las delegaciones: "Por lo que vengo viendo de otros años, no hubo nada nuevo, pero el nivel es muy competitivo. Los muchachos de Jujuy, Río Negro y también de Santiago del Estero son muy buenos. Este certamen está muy lindo para cualquiera. Será a todo o nada, uno nunca se conforma y quiero llevar lo mejor para la gente que me apoya", dijo.



Respecto a los otros chicos de la delegación sanjuanina, José Cepeda (27) se encontraba en el puesto 18 en bastos con encimera; y José Hernández (37), no tuvo una buena temporada en crina limpia, ya que no pudo anotar ningún punto debido a que todas sus intervenciones no completaron el tiempo de monta reglamentario.



Jorge Alcaide, uno de los delegados junto a Ramón Guardia, planteó que: "Lo que más nos dificultó fue el terreno del campo, que con barro se dificulta mucho la monta. Si el caballo esta mojado, también puede perjudicar, ya que debilita el agarre para el jinete. Pero se hace lo que se puede, en siete días, cinco fueron con lluvia".



Esta tarde a las 19.30 comenzará la monta hasta las 02 de la madrugada. Mediante un sorteo previo, -una hora antes de arrancar- se sabrá si a los sanjuaninos les toca o no horario televisivo. Lo importante, estimó Alcaide, es que con el rendimiento general de Cornejo, San Juan se asegura la plaza para competir el año que viene: "Si bien no nos sobran los puntos, estaremos en una posición cómoda para volver. Claro que lo ideal es salir campeón siempre, pero lo apasionante de la jineteada es que no hay lógica. Recién en la última noche se sabrá como terminará todo y es posible que el tercero le pueda ganar al primero y salir campeón". Por tal razón, todo está por verse en estas dos últimas noches del festival.

José Hernández (37) en crina limpia no pudo obtener puntos hasta el momento. En todas las fechas que participó no pudo mantenerse en el tiempo de monta reglamentario.

Franco Cornejo (26) en gurupa consiste en domar al animal sin usar estribos, sostener las riendas con una mano y el talero en la otra; y resistir unos 12 segundos de monta. Está en el puesto 3 de la categoría.

Pablo Espósito (26) es el suplente que reforzó en los tres puestos y tuvo que reemplazar a José cuando tuvo dificultades físicas para montar.





Sacrificio y polémica

Durante una de las fechas del festival, un caballo llamado "Pampero" tuvo un accidente en el campo y resultado de la lesión, cayó al suelo inmovilizado. El propietario del animal decidió sacrificarlo y el hecho reavivó el debate de todas las ediciones respecto a los cuestionamientos de proteccionistas por maltrato animal en los espectáculos de doma y jineteadas. Franco Cornejo opinó sobre el asunto: "Muchos dijeron que el caballo sufrió golpes pero no fue así. Los animales de la jineteada no sufren, tienen los mejores cuidados, con todo lo necesario, están bien alimentados; lo máximo que trabajan son sólo 12 segundos una vez por semana. No son como los caballos de carretela que los hacen trabajar de la 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Nosotros vimos lo que sucedió y el caballo corcoveaba bien, pero no vimos que se haya pegado en el palenque. Nunca sucedió en el festival algo así". Mientras que Alcaide argumentó: "Los dueños de las tropillas los cuidan más que a sus familias, son como hijos. Todos los que hacemos esta disciplina amamos a los caballos. Son muy cuidados, a ninguno se lo maltrata, no permitimos ni siquiera montar si están lastimados. Hay gente que habla sin conocer la disciplina, es fácil criticar de afuera, pero se lo hace desde la ignorancia. Yo soy criado en esta actividad y lo puedo demostrar. Hay veterinarios que controlan que estén sanos y la Sociedad Protectora de Animales trabaja en el festival con su espacio dentro del campo controlando todas las acciones. Comprendo las quejas, pero a nosotros nos duele mucho más perderlo".