Ganadora de la Teatrina, "La dueña del santo" obtuvo el codiciado pase para representar a San Juan en la 37ma Fiesta Nacional de Teatro, que se lleva a cabo hasta el 20 de septiembre en Catamarca -donde estrenó ayer y volverá a subir a escena hoy- y en La Rioja -donde se verá mañana-. Un disfrute para este elenco que irrumpió con el pie derecho. Hoy entre lo mejor de la escena federal, es la ópera prima de Milenka Rupcic, que también debuta como directora, junto a Paula Martín. Y además es la presentación oficial de La Comunidad KTK al cubo, elenco nacido de un par de talleres que ambas dictaron y que concluyó con una performance que dio pie a esta obra.

"La Comunidad KTK al cubo" en Catamarca, adonde llegaron el miércoles.

"Acá estamos, dándolo todo y felices también como espectadores, viendo las mejores propuestas que han llegado al Nacional", abrió la charla con DIARIO DE CUYO Milenka, instalada en Catamarca junto a sus compañeros: Paula, Jimy Mercado, Malena Moreno, Candela Santana, Mariana Silva, Pacha Cortez, Nancy Amato, Lean García, Paula García, Paulina Maldonado, Fabricio Saquilán, Lito Cantoni, Rodra Salas, Mariano Carrión, Gabriela Prior y Gabriela Masiero.

"Somos un grupo súper principiante, así que sí, tremendo debut y muy afortunados de todo el aprendizaje... Vivirlo así, con este grupete de amigos, es como un sueño, estamos compartiendo un momento increíble. Y lo siento como una gran oportunidad de crecimiento y como un regalo de la vida", agregó la autora, que marca una cualidad muy propia del grupo: "Fue un trabajo de mujeres y muy horizontal, desde un lugar más de aliadas, dirigiendo con Paula y con Malena en la asistencia. Una lógica no tan común, o que por lo menos no habíamos habitado, que sentimos muy propia del hacer teatral y que funciona. Hay algo del mundo que nos dice 'Sí, es por acá'" opinó Rupcic, que también se refirió a un dato particular de su creación, que no sólo no pasó desapercibido, sino que fue oportunamente destacado.

"Es una obra que está situada en un territorio muy particular, porque es nuestro paisaje desértico, que afortunadamente también encontramos en Catamarca y La Rioja. No es una obra que se hace en una sala, en un escenario, sino que es afuera, a la luz del sol, lo que implica toda una logística. Y lo que nos dijo el jurado fue que mantuviéramos esa locación y le hicimos caso", explicó Milenka, que se inspiró en un pueblito de Calingasta. Pero como no tenían sala, la adaptaron y estrenaron en un descampado que había al fondo de la casa de Paula. "Estaba todo dado para que La dueña del santo fuera así: con lo que hay, lo que se puede; además del toque estético y poético que fuimos desarrollando", sonrió Milenka, agradecida de toda esta experiencia y feliz de llevar a La dueña del santo a otros rincones de la provincia y del país.