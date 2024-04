En 2023, la provincia montó el stand "Conectados", el más grande de todos los que tuvo. Esta vez no habrá stand, por el alto costo y una deuda vigente.

Días atrás, de cara a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires -que se realizará desde el próximo 25 de abril al 13 de mayo en el Predio Ferial La Rural en Palermo- DIARIO DE CUYO reveló la posibilidad de que el Gobierno de San Juan diera de baja este año al stand oficial que desde 2004 venía sosteniendo la provincia con el objetivo de dar promoción y visibilidad no sólo a la actividad editorial, sino también cultural y turística en general. Pues bien, la ausencia del stand en la Feria (no así de otras presencias) es un hecho, ratificado a este medio por el secretario de Cultura local, Eduardo Varela Oro, quien manifestó las causas que motivaron tal decisión. El funcionario habló de razones presupuestarias sumadas al lastre de una millonaria deuda con la organización de la Feria (la Fundación El Libro) generada el año pasado, cuando no se abonó el monto correspondiente.



"Básicamente todo parte de un problema presupuestario, con la sorpresa que nos encontramos al asumir la gestión actual. Cuando en enero pasado, el director de Bibliotecas Populares (NdeR: Federico Caballero) inició las gestiones para la participación de San Juan en la Feria del Libro, recibimos una notificación por una deuda de aproximadamente 10 millones de pesos por el alquiler del espacio en la gestión pasada. La organización nos ponía como condición el pago de ese canon para poder avanzar con el trámite, pero esta deuda debe actualizarse, porque tenía una fecha de vencimiento. Lamentablemente tuvimos que plantearnos hasta cuánto podíamos continuar con esto, porque ni la situación actual del país y de la provincia acompañan; y además por el modelo de austeridad que nos pidió el Gobernador en todas las áreas de gobierno. Todo eso nos llevó a tomar la decisión de no avanzar y no hacer este año el stand", explicó Varela.



Como lo argumentó el secretario, si se optaba por avanzar en la reserva del espacio para la provincia -ubicado en un punto estratégico del predio, con mucha circulación de personas- había que cancelar la deuda actualizada primero y entonces comprometerse a cubrir los gastos para la edición de este año, el pago del stand y los otros que conlleva la participación. "No sólo se trata del alquiler del stand, también hay que sumar costos operativos y logísticos. La Feria te otorga el espacio y el stand, pero aparte se necesita armar escenarios, hacer cartelerías, impresiones, organizar los espectáculos artísticos, movilizar gente, abonar servicios de Internet y electricidad, entre otros factores; y se nos hacía muy difícil de llevar", se explayó el secretario. "En términos generales, los 112 metros cuadrados que implican el armado del stand que correspondía a San Juan, estaban calculados en unos 68 millones de pesos, esto en valores de 2023. Hoy los montos son muy superiores y se nos hace imposible afrontarlos en esta situación", señaló.



Por otro lado, el funcionario dijo que la ausencia de San Juan en la Feria no será la única, porque otras provincias también anunciaron que no estarán.



"Mantuvimos una charla con el secretario de Cultura de San Luis y el ministro de Cultura de Mendoza para buscar la manera de compartir un stand en conjunto, pero no dio frutos, esa idea no prosperó. De hecho, San Luis, Mendoza y La Rioja tampoco asistirán y hay un Consejo Cultural del Norte, integrado por Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy que han logrado un stand integral y estarán presentes, algo que nosotros no pudimos llevar adelante", apuntó.



Todavía no hay definiciones sobre cómo se resolverá esta situación y no se sabe a ciencia cierta si el año próximo San Juan volverá a tener su stand en La Rural. "Entiendo que a las deudas hay que pagarlas, lo que no sé exactamente es cómo lo llevará a cabo Hacienda; ojalá pueda resolverse todo y pueda ordenarse. La decisión de no participar nos dio mucha pena, porque entendemos que es un espacio sumamente importante para escritores y editores sanjuaninos. Lo que sí pudimos solucionar es ayudar a 22 bibliotecas populares para que puedan viajar y comprar los libros al 50% del costo con fondos de Conabip", subrayó Varela. En cuanto a iniciativas o propuestas particulares de los escritores con intenciones de poder participar en la feria, el funcionario dijo que "no recibí ningún expediente de este tipo o algún pedido formal".



Por último, el secretario de Cultura dejó entrever la intención política de resolver este inconveniente en el mediano plazo: "Todos estamos esperanzados de que la situación en general pueda mejorar, entendemos que hay prioridades y urgencias que atender en todos los ámbitos y por supuesto, también en cultura. Esperemos que estemos en las mejores condiciones para participar en eventos culturales tan beneficiosos para San Juan como es la Feria del Libro", concluyó.